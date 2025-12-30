為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今年雨量偏多 氣象署：明年第1季「氣溫偏暖、雨量略少」

    2025/12/30 11:58 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署統計，今年雨量偏多。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署統計，今年雨量偏多。（圖由氣象署提供）

    本週將迎接2026年。中央氣象署回顧，今年雨量受颱風及西南氣流影響，雨量偏多，7月雨量創1951年以來同期新高。明年第1季預計氣溫略偏暖、雨量略少，但仍要留意寒流、鋒面等帶來的影響。

    氣象預報中心主任黃樁喜表示，全球暖化趨勢持續，今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約1.18度，成為工業革命1850年以來史上第2高溫年，僅次於2024年。

    台灣氣溫方面，今年截至12月28日為止，全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫。1、2、7月平均氣溫偏低，其他月份平均氣溫正常至偏高，尤其9、10月極端高溫。

    台灣雨量方面，春季正常偏多，夏季顯著偏多，主要是受4個侵台颱風及西南氣流影響，7月雨量更創下1951年以來同期新高，全年雨量連帶偏多；不過全年降雨日數偏少，是1951年以來第9少，呈現降雨集中的特性。

    颱風方面，西北太平洋今年生成27個颱風，其中4個侵台，數量皆屬正常範圍。7月丹納絲是罕見自西南部登陸的颱風，加上連7天西南氣流總雨量直逼莫拉克颱風，重創西南部；8月楊柳颱風快閃台灣；9月樺加沙颱風為花東帶來劇烈降雨，馬太鞍溪堰塞湖潰流釀憾事；11月鳳凰颱風是58年首個11月登陸颱，共伴效應引發宜蘭嚴重淹水。

    氣候展望方面，黃樁喜表示，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明（2026）年初將趨於正常。

    依據過去類似此海氣環流配置分析，以及各國數值模式預報，黃樁喜指出，台灣明年1至3月平均氣溫略偏暖（正常至偏暖）、雨量略少（正常至偏少）的機率較高，但仍有寒流及冷氣團影響機會；雨量則是正常偏少，但仍有鋒面及南方水氣帶來雨勢。

    中央氣象署統計，今年極端氣象紀錄。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署統計，今年極端氣象紀錄。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署預估未來一季氣溫情況。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署預估未來一季氣溫情況。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署預估未來一季雨量情況。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署預估未來一季雨量情況。（圖由氣象署提供）

