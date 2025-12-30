從「被教育者」轉為「參與和共創者」，教育部青少年諮詢會邁入第8屆。（圖由教育部提供）

教育部推動將青少年從教育的「被教育者」，轉變為教育政策的「參與者」和「共創者」，建立「青少年諮詢會」機制，涵蓋議題如心理健康、課綱、學生自治、偏鄉資源等，透過公開遴選代表，讓多元聲音被聽見，深化民主參與與學生權益的實踐，第8屆青少年諮詢會遴選啟動、開放報名。

過往青少年諮詢會的成果，在參與政策規劃及提出建議部分，例如對評量與教學改革，討論國中小定期評量次數、研議減少紙筆測驗的具體方式，並分享地方執行成功案例；在課程與學習部分，研議如何讓兒少更早參與課程綱要的設計、規劃與審議；另也就學生權益關注技職教育、環境保育、性別平等、學生自治組織發展、心理健康等議題。

教育部國教署組長詹雅惠說明，凡年滿12歲、未滿25歲、關心教育議題並希望表達意見之青少年，明（2026）年1月24日前可把握機會完成報名，相關資訊及遴選簡章可至國教署網址或友善校園學生事務與輔導工作資訊網-學生事務資訊網查詢及下載遴選簡章。

詹雅惠表示，歷屆青少年代表採公開遴選方式產生，任期自明年4月1日至後（2027）年3月31日止，並得連任1屆，遴選程序分為資格初審、書面審查及面試決審三階段，旨在了解報名者參與公共事務之動機、其公共事務參與經歷、及對青少年議題之理解與想法等，獲選者後續將以青少年代表委員的身分，參與教育議題之討論，並與國教署業務單位進行研議，共同推動符應青少年需求之措施。

詹雅惠表示，期望透過青少年諮詢會，使更多青少年在實務參與中培養公共表達能力，深入理解政府與機關之運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力，相信納入青少年觀點後，能使教育政策方向更貼近學生實際需求，協助了解制度規範與現場實務之落差，並進一步促進尊重多元意見、包容不同立場的社會環境。

