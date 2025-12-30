中共解放軍軍演桃機航班正常起降 出國民眾對國家有信心

中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限，不過，桃園機場上午入出境航班仍正常起降。（記者朱沛雄攝）

中國解放軍東部戰區昨日突襲式宣布，針對台灣進行名為「正義使命-2025」的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限。桃園機場上午入出境航班仍正常起降，上午搭機出國民眾表示，對國家有信心，不擔心軍演延誤航班。

機場公司表示，因應12月30日共軍演習，臺北飛航情報區部分航路及空域受限，航管單位已採取因應措施以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤。機場公司已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全。機場公司提醒旅客與接機民眾，請於出發前主動向航空公司確認最新航班動態，如遇航班延誤或調整，請依航空公司現場引導與公告辦理。

至於是否擔心航班因軍演而演誤，有旅客坦言，事前的確是會有些擔心，不過到機場後覺得狀況還好，相信一切都會順利。也有旅客覺得就軍演而已，不會有什麼意外。

前往香港訪友的邱小姐表示，她覺得中國的軍演就只是恐嚇而已不會有進一步動作，「我覺得台灣人還蠻勇敢的」，對於生活作息影響不大，出國的行程也不會因此特別取消。

一位帶著妻小出國的民眾則說，不擔心軍演會延誤航班，在出發前也有了解過班機狀況，而且「我對我們國家有信心」。

航空公司表示，目前航班營運正常，為確保飛航安全，將依飛航公告指引，審慎進行航務規劃及保守簽派，並彈性調整營運安排。建議旅客利用官網、下載APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

