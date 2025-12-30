為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中共解放軍軍演桃機航班正常起降 出國民眾對國家有信心

    2025/12/30 12:35 記者朱沛雄／桃園機場報導
    中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限，不過，桃園機場上午入出境航班仍正常起降。（記者朱沛雄攝）

    中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限，不過，桃園機場上午入出境航班仍正常起降。（記者朱沛雄攝）

    中國解放軍東部戰區昨日突襲式宣布，針對台灣進行名為「正義使命-2025」的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限。桃園機場上午入出境航班仍正常起降，上午搭機出國民眾表示，對國家有信心，不擔心軍演延誤航班。

    機場公司表示，因應12月30日共軍演習，臺北飛航情報區部分航路及空域受限，航管單位已採取因應措施以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤。機場公司已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全。機場公司提醒旅客與接機民眾，請於出發前主動向航空公司確認最新航班動態，如遇航班延誤或調整，請依航空公司現場引導與公告辦理。

    至於是否擔心航班因軍演而演誤，有旅客坦言，事前的確是會有些擔心，不過到機場後覺得狀況還好，相信一切都會順利。也有旅客覺得就軍演而已，不會有什麼意外。

    前往香港訪友的邱小姐表示，她覺得中國的軍演就只是恐嚇而已不會有進一步動作，「我覺得台灣人還蠻勇敢的」，對於生活作息影響不大，出國的行程也不會因此特別取消。

    一位帶著妻小出國的民眾則說，不擔心軍演會延誤航班，在出發前也有了解過班機狀況，而且「我對我們國家有信心」。

    航空公司表示，目前航班營運正常，為確保飛航安全，將依飛航公告指引，審慎進行航務規劃及保守簽派，並彈性調整營運安排。建議旅客利用官網、下載APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

    中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限，桃園機場上午入出境航班仍正常起降。（記者朱沛雄攝）

    中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限，桃園機場上午入出境航班仍正常起降。（記者朱沛雄攝）

    中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限。（記者朱沛雄攝）

    中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於今日實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限。（記者朱沛雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播