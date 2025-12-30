為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    家戶廚餘元旦起禁養豬 盧秀燕今放送利多補助5000元買廚餘機

    2025/12/30 11:44 記者蘇孟娟／台中報導
    家戶廚餘元旦起禁養豬。（圖：市府提供）

    家戶廚餘元旦起禁養豬。（圖：市府提供）

    中央宣布自明年元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市估家戶廚餘每日約180噸，為協助民眾處理廚餘，台中市長盧秀燕今宣布利多，將補助民眾自行購買家用廚餘機處理廚餘，每戶補助5千元，共補助1萬戶，自明年元月2日起開放線上申請，估若萬戶自行使用家用廚餘機，每日可減少家戶廚餘2.5噸。

    中央雖開放明年起可用廚餘養豬1年，讓原使用廚餘養豬場轉型有緩衝時間，但限用學校、團膳及餐廳等事業廚餘，家戶廚餘禁止養豬，盧秀燕指出，台中市每日廚餘量約280噸，其中家戶廚餘佔約180噸，以往養豬戶會到各社區收廚餘，因禁養後，養豬戶不收廚餘，社區須自行找清運業者清運外，也可使用家戶廚餘機自行處理。

    盧秀燕指出，考量台中市是高度都市化的城市，決定補助民眾購買家用廚餘機，在家自行去化廚餘，補助每戶5000元廚餘機費用，共補助1萬戶，之前雖有3縣市提供廚餘機補助，但台中市補助戶數最多，補助1萬台，另為便利民眾申請，採線上申請制。

    台中市副市長鄭照新指出，台中市目前約有116萬戶，未來補助家用廚餘機以生物分解型、乾燥處理型及混合處理型為限，若是粉碎型廚餘機及冷藏冷凍型廚餘機則不在補助之列，請民眾購買時務必留意機型，補助期間自明年元旦到12月31日止，自明年元月2日起開放線上申請。

    鄭照新指出，家戶廚餘約180噸，估若未來萬戶申請家用廚餘機，每日可減少家戶廚餘2.5噸，減少家戶廚餘處理量1.38%。

    鄭照新另指出，包括南投縣曾在2022年提供家用廚餘機補助，補助每戶1 萬元，僅補助250台；另屏東今年補助6000元補助2500台；雲林今年補助每戶5000元、補助500台。

    家戶廚餘元旦起禁養豬，盧秀燕今宣佈利多補助1萬戶買廚餘機。（記者蘇孟娟攝）

    家戶廚餘元旦起禁養豬，盧秀燕今宣佈利多補助1萬戶買廚餘機。（記者蘇孟娟攝）

