    枯水期台南再添60部高效能抽水機 黃偉哲：防災要從從容容

    2025/12/30 11:46 記者吳俊鋒／台南報導
    台南再購置60部高效能移動式抽水機，為明年的防汛超前部署。（記者吳俊鋒攝）

    雖然在枯水季，治水仍持續進行，台南再添購60部的高效能移動式抽水機，今天完成移交，為明年的汛期整備超前部署，市長黃偉哲強調，面對氣候變遷，強降雨頻仍，防災工作不能「匆匆忙忙」，臨時抱佛腳，要「從從容容」，有效降低風險，確保民眾生命財產安全。

    在中央補助40％的經費下，市府投入8940萬元購置60部0.3CMS移動式抽水機，水利局今天在南科園區旁的座駕抽水站舉行點交儀式，並利用現場滯洪池啟動測試，黃偉哲視察，了解設備的運作效能，議員陳碧玉也陪同關切。

    黃偉哲表示，台南為全國潛勢易淹水面積最大的城市，面對防汛工作的不可預知與風險，始終以最高標準進行整備，期盼在團隊的努力下，有效減緩強降雨造成的積淹問題，努力守護市民生命財產安全。

    黃偉哲說，台南目前共配置511部移動式抽水機，添購設備主要在汰舊換新換，全面提升防汛效能，雖然目前尚未進入梅雨季或颱風季，但必須確保維持最佳妥善狀態，提前儲備必要量能，才能在汛期來臨時有效應變。

    黃偉哲提到，市府秉持「超前部署、預作準備」的防災原則，未來將持續與中央合作，從河川治理、應急工程、抽水設備增設到堤防修築、水路疏浚等面向全面推動，提升台南治水韌性。

    新的移動式抽水機為管徑16英吋，每秒最大抽水量0.3立方米，水利局長邱忠川指出，上半年已購置29部，下半年60部，全年度共89部，強化治水，致力打造高韌性防汛城市。

    邱忠川重申，台南是全國設備最完整的城市之一，然因部分機組使用已久，機齡已超過15年，造成抽水效能及穩定性不佳，而新購的60台移動式抽水機生力軍，採用工業級引擎，可連續運轉24小時以上，具備高效能、高機動性，將優先汰換預布於易淹水地區的舊機組，可大幅提升台南在面對颱風豪雨時的應變能力。

    除新購移動式抽水機外，對於大型抽水站設備效能，水利局也積極推動抽水站老舊抽水機組汰換更新，迄今已完成抽水站機組更新改善15站，投入經費6.61億元，更新的抽水量達142.3CMS，不僅確保抽水穩定性，也可避免日益升高的維護成本。

    台南購置60部高效能移動式抽水機，完成點交。（記者吳俊鋒攝）

