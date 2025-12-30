為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    淡水運動中心整修增設器械皮拉提斯等 明年1/5～11試營運免費體驗

    2025/12/30 11:18 記者黃子暘／新北報導
    新北市淡水國民運動中心105天封館整修後，將於明年1月5日回歸。圖為器械皮拉提斯專區。（新北市體育局提供）

    新北市淡水國民運動中心105天封館整修後，將於明年1月5日回歸。市府體育局長洪玉玲表示，改裝後的體適能中心擴大至約300坪空間，設置全新器材，游泳池空調及通風系統也全面汰換升級，水溫更穩定，同時新增7間團課教室及器械皮拉提斯專區，課程容量與選項同步提升；1月5日至11日試營運，全館免費體驗，並有課程打折優惠。

    體育局表示，淡水運動中心重新開幕，整修亮點之一是將原頂樓空間活化再利用，打造戶外高爾夫推桿練習場，場地採用人工草皮鋪設，新手與希望練習短杆手感的球友皆能輕鬆使用；另外，綜合球館可彈性規劃羽球、籃球及匹克球等運動，新增團課空間引入器械皮拉提斯，讓運動民眾可以進行肌力、核心與穩定度訓練，另外各類運動課程也全新規劃，包含器械課程、肌力訓練、功能性訓練、球類活動、親子與銀髮友善課程等。

    體育局說，試營運期間，全館免費體驗外，課程也享85折，體適能與游泳一對一課程9折，購買季卡贈10張VIP券、月卡贈3張VIP券；中心開幕後，1月12日18日，體適能及游泳一對一課程、團體課程可享95折優惠，詳細資訊可搜尋淡水運動中心官方網站及粉專查詢。

    新北市淡水國民運動中心105天封館整修後，將於明年1月5日回歸。圖為戶外高爾夫推桿練習場。（新北市體育局提供）

