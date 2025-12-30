過年採購注意！日本草莓、蜜柑、哈密瓜農藥超標 邊境退運銷毀

東和水果公司報驗的日本鮮草莓檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

新年將至，不少民眾會採購進口水果。衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括3批日本草莓、1批日本蜜柑與1批日本哈密瓜，均檢出農藥超標，均遭退運或銷毀，食藥署目前也調整邊境查驗措施，針對日本進口草莓採取逐批查驗，蜜柑採加強抽批，哈密瓜則針對這次違規的進口業者加強抽批。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署今日公布的邊境查驗不合格品項中，包括3批自日本輸入的鮮草莓，其中2批由「東和水果公司」報驗，分別檢出農藥滅派林1.1 ppm及1.3ppm，已超出「農藥殘留容許量標準」規定的容許量為1.0ppm，2批鮮草莓總計1167公斤。

請繼續往下閱讀...

另有1批「廣青公司」報驗的日本鮮草莓，計159.55公斤，檢出農藥賽芬蟎2.9ppm、因得克0.07ppm及Nitenpyram 0.03ppm，依規定，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0ppm；殺蟲劑因得克以0.01ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。

劉芳銘說，前述3批日本鮮草莓因殘留農藥不合格，於邊境退運或銷毀，食藥署自今年6月22日至12月22日為止，計受理日本鮮草莓報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。

此外，食藥署已從2023年6月1日起至2026年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘也提到，今日公布的檢驗不合格品項中，尚有日本蜜柑與日本哈密瓜各1批，均由「東欣水果公司」報驗輸入，其中蜜柑檢出殘留農藥美氟綜0.02ppm，超出0.01ppm的法規容許值，哈密瓜則檢出農藥滅派林0.02ppm，依規定不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm。

因此，劉芳銘指出，該業者報驗的蜜柑315公斤、哈密瓜35.5公斤於邊境退運或銷毀，另近半年日本蜜柑已累計6批不合格，因此食藥署針對日本進口的蜜柑採取加強抽批查驗（20%至50%）；日本進口的哈密瓜近半年則累計4批不合格，故仍維持一般抽批，僅針對「東欣水果公司」採取加強抽批。

東欣水果公司報驗的日本哈密瓜檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

東欣水果公司報驗的日本蜜柑檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法