    左營高中攜手越南中學拚ASEP競賽 連3年摘最高榮譽白金獎

    2025/12/30 11:36 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市左營高中與越南河內聖母峰中學共同組隊參加ASEP國際青年永續競賽，連續3年奪得大會最高榮譽白金獎。（左營高中提供）

    2025 ASEP亞洲學生交流計畫昨（29）日落幕，高雄市左營高中與越南河內聖母峰中學，共同組隊參加國際青年永續競賽，締造連續3年奪得大會最高榮譽白金獎的傲人佳績。

    左營高中與聖母峰中學今年的ASEP競賽專題，聚焦於都市熱島效應議題，學生團隊透過互動式遊戲競賽，引導觀眾理解城市因混凝土、柏油與深色屋頂等材質吸熱，以及建築密集形成都市峽谷效應，導致城市溫度長期高於周邊地區的現象，並透過新加坡與台灣校園等國際案例，提出從政府、學校到個人的多層次行動策略，包括綠建築、擴增綠地、校園植栽、永續課程與學生社團行動，傳遞出集結眾人力量，小小行動也有巨大影響力的核心理念。

    左營高中本次參賽由圖書館主任洪親慧統籌承辦，指導教師為李志政、謝宜軒，參賽學生為謝秉芸、林宏晉、朱禹心、陳允恩，越南學生則由Tina老師帶領，雙方團隊展現高度默契與專業素養。

    除了競賽成果亮眼，兩校也藉此機會進行文化交流和家庭接待，由家長會會長蘇彥綸亦出力協調各接待家庭共同規劃聚餐地點與活動路線，安排多項高雄在地文化體驗，包括體驗台灣夜市文化、KTV歡唱，以及走訪駁二藝術特區與高雄車站動漫街等。

    左營高中校長林百鴻表示，兩校關係透過ASEP的持續合作更加穩固，已從競賽夥伴逐步發展為深具信任與默契的教育夥伴關係，未來也將持續深化交流，培育具備全球視野與行動力的青年學子。

    左營高中學生家庭接待越南河內聖母峰中學學生參訪高雄。（左營高中提供）

    熱門推播