    首頁 > 生活

    新北徵收補償費逾25億沒人領 查詢平台秒查線上申領

    2025/12/30 11:04 記者賴筱桐／新北報導
    新北市地政局在官網設置「徵收補償費單一入口查詢平台」，避免民眾私產變國產。（圖由地政局提供）

    新北市地政局在官網設置「徵收補償費單一入口查詢平台」，避免民眾私產變國產。（圖由地政局提供）

    許多民眾因不慎遺忘、案件年代久遠、繼承等因素，導致徵收補償費遲未領取，新北市地政局統計，截至今年11月底，歷年未申領的徵收補償費累計高達25億4000多萬元。地政局將從明天（31日）起在官網推出「徵收補償費保管款單一入口查詢平台」，提供查詢與申領服務，避免民眾私有財產變成國產。

    新北市地政局表示，截至今年11月底，新北市歷年未申領的徵收補償費總金額高達25億4000多萬元，為保障民眾財產權益，方便受補償人或繼承人查詢是否有未領取的補償費，日前已將未受領補償費的資料建檔，並建置查詢平台，民眾進入平台後，只要輸入受補償人完整姓名、統一編號或身分證字號，就能查詢領取情形；若受補償人死亡，其繼承人已辦理繼承審查完成者，可查詢應領保管款資料。

    此外，若受補償人在查詢平台查到有尚未領取的保管款，可直接點選線上申請，或利用平台自動產製申請書，再以臨櫃或通信等方式提出申請，從查詢到送件一氣呵成。

    地政局徵收科科長謝秀琳提醒說，未領取的徵收補償費存入保管專戶後，若超過15年仍無人申領，這筆錢就會歸屬國庫，現在利用查詢平台，只要1分鐘即可得知是否有未領取的徵收補償費保管款，避免民眾權益受損。

    新北市地政局建置「徵收補償費單一入口查詢平台」，民眾可查詢是否有未領取的徵收補償費，並線上申請。（圖由地政局提供）

    新北市地政局建置「徵收補償費單一入口查詢平台」，民眾可查詢是否有未領取的徵收補償費，並線上申請。（圖由地政局提供）

