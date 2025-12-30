為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中國軍演涵蓋澎湖傳統漁場 花嶼漁民漏夜搶捕「白金」土魠

    2025/12/30 10:42 記者劉禹慶／澎湖報導
    不畏中國軍演威脅，澎湖花嶼外海漁船燈火通明作業。（花嶼居民提供）

    不畏中國軍演威脅，澎湖花嶼外海漁船燈火通明作業。（花嶼居民提供）

    中國刻在台灣海域，舉行環島「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋澎湖傳統台灣淺堆漁場，因時值「白金」土魠捕撈旺季，澎湖漁船紛紛退避自保，唯獨台灣最西端的花嶼，卻燈火通明，不畏中國演習搶捕土魠，原因是前一晚有漁民豐收，「海賺」30餘萬元，昨（29）日大批漁船群聚貓嶼南方作業。

    今（30）日中國軍演進入第2天實彈演習，花嶼以西、七美西南附近海域，受中國電子訊號干擾AIS避碰裝置影響，漁船導航系統無法正常運作，恐與其他船隻發生擦撞，附近海域作業漁船，紛紛返回馬公避難，目前該海域一片空盪盪，僅剩幾艘權宣貨輪及疑似中國漁船，已無前一晚挑燈夜戰的榮景。

    其實中國29日突然發動台灣圍島軍演，其中一塊畫定為實彈射擊的區域，位於澎湖縣西南海域，就是台灣堆澎湖傳統漁場，正好就是目前花嶼以西、七美西南附近海域「白金」土魠魚捕撈的主要漁場。澎湖區漁會收到軍演訊息，隨即通報作業中漁船避開軍演區，以免遭實彈波及。

    澎湖區漁會總幹事顏福德表示，漁會29日就已請漁業電台以每小時1次的頻率廣播，提醒漁船先收網離開軍演區。29日漁民黃大智在高雄西南外海，直接目擊中國海警船，接近我國24海浬，同時船上砲衣已經卸裝，隨時都可以駁火，由於海警船是中國退役軍艦改裝，保留船上武器系統。海巡署派出搭載中科院所開發鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔及射程達120米高壓水砲連江艦澎湖護漁。

    漁民在高雄外海作業，目擊中國海警船已褪下砲衣。（黃大智提供）

    漁民在高雄外海作業，目擊中國海警船已褪下砲衣。（黃大智提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播