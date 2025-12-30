台東天后宮土地戒嚴時期被軍方借用成縣有地 縣府以贈與名義還地於廟

台東縣長饒慶鈴（中）今天頒土地權狀給天后宮，由董事長林有德代表接受。（記者黃明堂攝）

台東縣政府上午在台東天后宮舉辦縣有土地贈與儀式，由縣長饒慶鈴代表縣府將縣有土地台東段101-323、101-324地號等2筆土地權狀正式贈與廟方。饒慶鈴表示，因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期由軍方借用，縣府持續協助釐清土地沿革並依法辦理返還作業，此次完成贈與，是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地。

縣府說明，該2筆土地自民國22年天后宮遷移至現址以來，即為天后宮實際使用；民國55年間，因當時國防部軍備局於台東設置「聯勤台東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」之需，相關土地一度被軍方借用，致廟方使用中斷。歷經多年努力，在縣府、議會及天后宮持續溝通協調下，終於完成相關程序，順利將土地返還並贈與天后宮。

請繼續往下閱讀...

縣長饒慶鈴指出，縣府跨局處檢討歷史背景並研議相關法令，依據「國有財產贈與寺廟教堂辦法」，已於110年9月完成天后宮台東段101地號廟埕廣場及坐落土地之贈與；今年5月再接續推動辦理台東段101-210、101-344地號土地歸還事宜，並於此次完成101-323、101-324地號土地之贈與。天后宮也依規定繳納使用補償金，依法取得土地產權。

饒慶鈴進一步說明，每筆土地狀況不盡相同，須逐案釐清歷史沿革並符合相關法令規定，方能依法辦理。此次贈與之土地，是戒嚴時期由軍方借用，經縣府跨局處研議法規，在議會支持及黃建賓立法委員協助下，報請行政院核准同意後，才完成相關程序。

台東縣長饒慶鈴（右8）今天頒土地權狀給天后宮，由董事長林有德代表接受。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法