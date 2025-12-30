為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防極端氣候釀災！林保署科技監測治山防洪

    2025/12/30 10:39 記者劉濱銓／南投報導
    因應極端氣候對林地造成的危脅，林保署南投分署藉由定期巡檢防洪構造物，並結合科技監測，即時掌握地形變化，提升治理效率。（林保署南投分署提供）

    因應極端氣候對林地造成的危脅，林保署南投分署藉由定期巡檢防洪構造物，並結合科技監測，即時掌握地形變化,提升治理效率。（林保署南投分署提供）

    因應氣候變遷造成極端氣候釀災，林業保育署南投分署近年除推動治山防洪工程，也導入科技監測，透過無人機空拍、3D模型建置，透過影像呈現河道、坡面與設施現況，可即時掌握地形變化與風險，提升林地防災韌性與治理效能。

    林保署南投分署表示，近期委託專業團隊就轄內國有林地，調查2015至2021年間完工滿3年的治山防災工程，經檢測顯示，大約86％構造物狀態良好，能有效發揮防災、減災功能。

    其餘設施構造物因2023年卡努颱風、2024年凱米颱風，以及今年0728豪雨等極端降雨，導致出現不同程度損壞，現已編列經費辦理修復，以維護整體防災效能。

    南投分署也說，治山防洪設施除透過專業調查檢視，在平時的管理與監測，也導入新科技進行監測與優化，例如運用UAV無人機空拍、正射影像、數值地表模型（DSM）、3D模型建置等，利用影像可清楚呈現河道、坡面及工程構造物現況，有助即時掌握地形變化與潛在風險，未來藉由定期巡檢，結合新興科技進行動態監測，可大幅提升工程管理與治理效率。

    因應極端氣候對林地造成的危脅，林保署南投分署藉由定期巡檢，並結合科技監測，以提升治理效率。（林保署南投分署提供）

    因應極端氣候對林地造成的危脅，林保署南投分署藉由定期巡檢，並結合科技監測，以提升治理效率。（林保署南投分署提供）

