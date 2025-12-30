為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆國際百貨義賣 所得捐創世、議長童子瑋當義工

    2025/12/30 10:22 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋（左）昨天（29日）抽空到國際百貨，協助國際百貨義賣活動，所得將捐助創世基金會。（圖為創世基金會提供）

    基隆市議長童子瑋（左）昨天（29日）抽空到國際百貨，協助國際百貨義賣活動，所得將捐助創世基金會。（圖為創世基金會提供）

    基隆國際百貨昨天（29日）重啟歲末愛心義賣活動，在國際百貨門口舉辦感恩義賣會，所得捐助創世基隆分院；創世基隆分院院長李淑婷呼籲，歡迎民眾認購「寒士吃飽30－送禮到家」活動，將贈送年禮與應急紅包幫助弱勢族群。勤跑基層的基隆市議長童子瑋昨天抽空擔任義工幫忙義賣，童已擔任多年創世送禮到家義工，幫忙送關懷年禮到植物人家庭。

    李淑婷表示，基隆國際百貨在地扎根近50年，由已故前董事長林國慶創立，過去每年都會舉辦愛心義賣，受到疫情影響停辦，今年再以實際行動力挺弱勢服務，與創世基金會基隆分院聯合舉辦「歲末感恩義賣」，為植物人籌募「送禮到家」經費。

    國慶百貨公司義賣活動從29日到31日連續舉辦3天，每天上午11點至下午5點，在孝二路國際百貨門口舉辦；義賣活動現場集合多家愛心廠商的物資，有吃的、有玩的，以及各式生活用品，還有許多滿額送及捐發票索好禮的活動，義賣所得全數用於幫助創世送禮到家經費，創世基隆分院歡迎大家來挖寶做公益。

    李淑婷表示，第36屆寒士吃飽30－送禮到家活動，預計明年2月2日至13日，將年禮與應急紅包送到全台近1萬4000名植物人家庭、寒士、街友、待扶助單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。認助年禮800元，應急紅包600元，願意捐助者可洽愛心專線（02）2421-4738 。

    基隆市議長童子瑋（圖中）昨天（29日）抽空到國際百貨，協助國際百貨義賣活動，所得將捐助創世基金會。（圖為創世基金會提供）

    基隆市議長童子瑋（圖中）昨天（29日）抽空到國際百貨，協助國際百貨義賣活動，所得將捐助創世基金會。（圖為創世基金會提供）

