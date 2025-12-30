為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園「2026龍潭大池跨年煙火秀」明登場 警將加強交通疏導與維安

    2025/12/30 10:17 記者周敏鴻／桃園報導
    「2026龍潭大池跨年煙火秀」明天登場。（桃園市政府提供）

    「2026龍潭大池跨年煙火秀」明天登場。（桃園市政府提供）

    桃園市政府明天（31日）舉辦「2026龍潭大池跨年煙火秀」，將在倒數迎新時刻施放270秒的煙火，龍潭警分局除加強交通疏，也秉持「優先預防、即時應處」的原則進行維安計畫，期能全力守護民眾跨年的安全。

    龍潭區有石門水庫風景區、六福村與小人國遊樂區等，警方說，「2026龍潭大池跨年煙火秀」預估將湧入人潮，結合景點的人車潮，恐衝擊龍潭區交通，警方將結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，在龍潭大池、景點周邊道路加強交通疏導。

    龍潭大池周邊已規劃行人徒步區，範圍包括神龍路的龍元路到南龍路間、龍元路的神龍路到中豐路上林段間，汽機車用路人宜提前改道避免交通阻塞；觀賞煙火秀的民眾應將車輛停放在周邊停車場，如新龍路、聖亭路、中豐路的路邊停車格位與龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場、其他民間收費停車場等，再徒步前往活動會場。

    警方說，將於活動開始前加強場地周邊巡守與盤查，活動期間規劃部署多層次警力執行出入口管制、重點區域守望、機動巡邏、便衣警力穿梭人群監控等，尤其為避免隨機傷人事件等，將強化可疑物品與爆裂物偵測作業，在重要進出動線、人潮密集區，加強警力執行目視檢視或盤查，確保發生突發狀況時，能即時應變處理。

    警方將在龍潭大池周邊加強交通疏導。（警方提供）

    警方將在龍潭大池周邊加強交通疏導。（警方提供）

    警方將在龍潭大池周邊加強交通疏導。（警方提供）

    警方將在龍潭大池周邊加強交通疏導。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播