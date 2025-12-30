元旦強冷來襲週四至週日晨最低溫！ 下週恐再迎接近寒流冷空氣

今明（30-31日）東北季風逐漸增強，水氣及雲量增多，苗栗以北及宜蘭大致為陰時多雲局部有短暫陣雨天氣。（資料照）

今明（30～31日）東北季風逐漸增強，水氣及雲量增多，苗栗以北及宜蘭大致為陰時多雲局部有短暫陣雨天氣，其餘地區大致為多雲到晴天氣，週四元旦（1月1日）入冬首波強烈大陸冷氣團南下，週五（1月2日）不排除達到寒流等級。

天氣風險分析師薛皓天指出，今明兩天苗栗以北及宜蘭大致為陰時多雲局部有短暫陣雨天氣，降雨較集中於迎風面北海岸及東北角，其餘地區降雨零星且雨勢較小，預估明基隆北海岸及東北角局部有大雨機會。

氣溫方面：今各地白天高溫會略下降，苗栗以北及宜蘭高溫在19～22度；中部及花東高溫約22～24度，南部高溫為24～26度。晚間各地降溫明顯，北部低溫約14～16度，西半部地區仍有輻射冷卻影響導致日夜溫差大，夜間至清晨局部有11～13度低溫。

跨年夜桃園以北及宜蘭大致為陰陣雨天氣，出門跨年要攜帶雨具；竹苗地區為多雲時陰天氣，可能有局部飄雨機會；中部以南及花東大致為多雲到晴天氣。不過各地夜間都較冷，外出跨年要多保暖。

元旦今年第1波影響台灣的強烈大陸冷氣團開始南下，苗栗北部及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，不過各地山區局部仍有短暫陣雨發生。另外因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。週四深夜至週五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有10～13度，市區有12～14度；西半部空曠處有10～13度低溫，東部有10～14度低溫。

週五（1月2日）持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會，若夜間濕度較低輻射冷卻明顯，仍有可能達10度機會。

週六水氣有減少趨勢，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫與前日相近，雖然西部地區陽光露臉，不過仍會感覺較冷，晚間冷氣團強度將稍減弱。預估夜間至清晨各地低溫持續明顯。

薛皓天提醒，週四晚間起至週日清晨為這波冷空氣最強時段，請民眾要多注意保暖，多添衣物，且多喝溫熱飲，並免著涼感冒。週日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲天氣，其餘地區為晴到多雲。氣溫白天將回升，苗栗以北及東北部高溫仍再20度以下，台中以南高溫約20～24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11～14度低溫，其餘地區低溫約13～15度。

下週三（1月7日）冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下，請大家要做好防寒準備。

