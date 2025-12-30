亞太技院退場清算卡關 教育部：公開標售絕非圖利

亞太技院退場爭議大，教育部今日說明，多次協助詢問皆無機關願意承接，僅能公開標售，絕非圖利。（資料照）

亞太學校財團法人董事暨監察人全體總辭抗議，教育部今（30）日說明，亞太學校財團法人因財務不佳停辦，應依私立學校法處分校產、清償債務、完成清算，教育部已多次洽詢中央機關及地方政府承接校地，惟無機關有意承接，透過公開標售無圖利特定人之可能，絕非為圖利他人。

教育部技職司副司長徐振邦表示，亞太校地經教育部多次媒合中央機關及地方政府是否有意承接，因校地部分面積具私人產權爭議，及先天條件不佳（面積小、順向坡等）等因素，故無政府機關表達承接意願，教育部僅能請亞太法人依據私校法49條規定處分校產，清償債務之後，將剩餘款項歸公，以價值超過1億元標的為例，須由法人先行委託3間專業團隊就處分標的進行鑑價，並將鑑價報告函報教育部，由教育部核定處分價金之底價，並要求法人採公開標售方式，以價高者得標，故無圖利特定人之可能。

請繼續往下閱讀...

徐振邦澄清，教育部請亞太法人依私校法處分校產，實因經教育部徵詢無政府機關或學校有意承接該校地，且亞太法人債務持續增加，學校長久閒置成為治安死角，在考量公共安全現況下，僅能透過處分校產，並將清償債務後之價金捐贈政府機關等單位，以完成法人清算程序及校產歸公，屬現實上完成法人清算之唯一途徑。

徐振邦也表示，該校自107學年度停招、108學年度停辦，教育部於2022年核定解散亞太法人，清算作業迄今已逾3年仍未能完成，因亞太法人有逾新台幣8000萬元債務、無自有資金，且因未能完成清算程序，債務持續累積，退場基金自2023年起持續協助亞太法人所需經費，惟清算無實際進度，依退場基金管理會決議無法再予撥款。

徐振邦說明，亞太法人共向退場基金申請2次墊付，2023至今年間墊付約4330萬元，協助法人解決清償教職員薪資、發放退休慰助金及公保超額年金、支應校園安全維護及人事費用等，第1次墊付已全數撥付，第2次墊付依據退場基金管理委員會決議，法人應完成處分校產並專案報部後，始得同意撥付，亞太法人於今年6月表達有國立學校願意承接，故教育部先撥付第1期款，惟迄今無機關願意承接，法人亦未有處分校產作為，依會議決議，無法撥付第2期款項，已多次請亞太法人進行處分校產作業，以利退場基金撥付款項，目前尚未接獲清算人正式提交請辭文件，如收到，將依依私校法規定，向法院聲請重新選任清算人，使亞太法人得以順利清算完結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法