新北金山第一公有市場耐震力不足 將報廢拆除原址改建

金山第一公有零售市場啟用迄今約50年，建築物經詳評結果為耐震力不足。（圖由市場處提供）

新北市金山區第一公有零售市場啟用至今近50年，因建築物老舊，有氯離子過高、耐震力不足情形，市府推動市場改建計畫，建物報廢拆除案日前經市政會議通過，送市議會審議，目前規劃原地改建，打造地上3層、地下1層的現代化市場。

經濟發展局局長盛筱蓉表示，金山第一公有零售市場位於金山區中山路188號，建築物分別於1952年、1967年、1968年以及1976年陸續興建完成，為地上2層樓的加強磚造建築物，總樓地板面積1703.4平方公尺，1樓為市場使用，2樓為儲藏室，現有138個攤位。

盛筱蓉說，考量金山第一市場為當地重要民生採買據點，市場自興建完成使用迄今已近50年，經耐震詳評結果，有耐震力不足及氯離子過高情形，為維持當地經濟發展，市場處正規劃市場改建作業，希望建構嶄新安全的購物環境，帶動當地繁榮，提升商業經濟效益。

案件依據「新北市市有財產管理自治條例」第42條、第43條規定，辦理建築物報廢拆除，原址將推動金山第一公有零售市場改建工程，報拆案經市政會議通過後，送市議會審議。

金山第一公有零售市場建物老舊，市場處規劃原址改建。（圖由市場處提供）

金山第一公有市場是當地重要民生採買據點，現有138個攤位。（圖由市場處提供）

