100元變200元！新北商圈券 元旦起限量加倍送

「新北商圈券」活動可用100元兌換200元商圈券，每人限換2組，換完為止。（圖由新北市經發局提供）

新北市經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，將於明年1月1日起推出「新北商圈券」活動，號召新北19個特色商圈響應，民眾用100元現金，就可兌換200元的商圈券，鼓勵民眾走進在地商圈，一路買到過年。

經發局長盛筱蓉表示，因應今年11月普發現金1萬元，市府與新北市商圈聯合發展協會合作推出「新北商圈券」活動，透過商圈券的加倍誘因，鼓勵民眾走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡，此外，明年1月31日至2月1日也將推出新北年貨市集活動，集結新北商圈及市場優質年貨商品、精采優惠，讓民眾一站購足。

請繼續往下閱讀...

新北市商圈聯合發展協會會長林淑芳說明，「新北商圈券」活動共聯合19個商圈共同推出，自明年1月1日起到各商圈，就可用100元兌換200元商圈券，每人限換2組，可於19個商圈會員店家使用，各商圈兌換時間與地點，將於經發局官網公告，每個商圈限量350份，其中平溪、雙溪、深坑商圈加碼至500份，換完為止。

經發局指出，新北市境內商圈各具特色，包括以陶瓷文化聞名的鶯歌商圈、結合信仰的新莊廟街商圈、擁有歷史老街風貌的三峽民權老街商圈與三角湧商圈、觀光勝地的淡水、九份、金山、平溪及八里商圈，以及區域特色的深坑、石碇及坪林商圈等。

鶯歌商圈以陶瓷文化聞名。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法