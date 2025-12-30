為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今晚不關燈 高市跨年青創市集80家攤車陪你到凌晨1點

    2025/12/30 09:23 記者王榮祥／高雄報導
    今晚不關燈・高雄跨年青創市集去年首次辦理吸引逾12萬人次到。（青年局提供）

    第二屆「今晚不關燈・高雄跨年青創市集」，今年共集結80家青創攤車，從12/31下午4點在夢時代與時代大道口，陪民眾邊吃邊逛邊看煙火，到1/1凌晨1點。

    去年第一屆今年不關燈青創市集，吸引超過12萬人次、創造約215萬元經濟產值，今年二度辦理、延續去年熱潮。

    青年局長林楷軒強調有人潮就有商機，跨年市集是青年創業者走向城市舞台的實戰場，青年局透過結合市府大型節慶，精準媒合受輔導業者，提供珍貴的展攤與曝光機會，協助品牌在大規模人潮中累積實戰經驗與知名度。

    青年局說明，本屆高達九成品牌融入「高雄農漁文化」推出限定商品，充分展現青年局輔導品牌在地化、創意化的豐碩成果。

    亮點品牌各具特色，包含「PUPU COFFEE」推出杜拜巧克力司康，「魷嫩有蝦炸海鮮」選用高雄在地九層塔研發出九層塔塔炸海鮮，飾品品牌「水母繞繞 Jellyfish & Land」運用海玻璃與天然水晶設計獨特飾品，「壞朋有廚房」推出冬季限定芝麻紫薯貝果。

    青年局補充，活動現場還規劃象徵迎新的「許願牆」，邀請民眾寫下2026年心願；填寫問卷更有機會獲得「十二月粥品」禮券、「愛河灣水樂園」兌換券及百元市集抵用券；為推動環保永續，民眾自備環保餐具至指定攤位，可享有份量加大或折價優惠。

    青年局誠摯邀請全國民眾來到高雄，在熱鬧的青創市集與璀璨煙火中，共同迎接充滿希望的2026年。

    第二屆今晚不關燈・高雄跨年青創市集12/31下午4點登場。（青年局提供）

