廢地下道變身滯洪池！新北再增2處完工 累計891噸防洪戰力

廢棄地下道內設置抽水管，負責豪大雨後將雨水抽出。（新北市水利局提供）

新北市水利局近期將中和員山路及中和國小旁兩處封閉地下道改建為滯洪池，投入防洪行列，這項工程讓新北市累計完成6座地下道活化，總滯洪量達891立方公尺，不僅解決當地因交通繁忙及管線複雜而難以增設排水系統的困境，更是以最經濟的空間成本，大幅強化區域防洪韌性。

水利局長宋德仁表示，中和區員山路及中和國小兩處地下道，過去因使用率低，分別於2013及2016年封閉，由於近年短延時強降雨頻繁，導致周邊路面因側溝排水不及而積淹水，但該區域交通量大、地下管線複雜，傳統新增排水管線的工程不只空間受限，強行開挖更會讓當地交通陷入黑暗期，若將其轉變為滯洪空間，在強降雨發生時先行吸收初期洪峰量，引導路面逕流快速排入，有效解決積水問題並確保用路人安全。

宋德仁說，面對都會區高度開發且土地趨於飽和，治水思維已全面轉向「系統性與全域性」的防洪策略，水利局主動在易積淹水點周邊尋找適合的公共空間設置滯洪池，有效降低周邊排水系統的負擔，目前員山路及中和國小地下道滯洪池分別提供204及170立方公尺的滯洪量，總計6座地下道滯洪池的蓄水能力達到891立方公尺，以最小成本達成最大防洪效益。

水利局表示，侯友宜市長任內，已成功解決新北市17個行政區、共88處長年積淹水沉痾，水利局不斷以創新思維，推動城市防洪策略的根本轉型，從傳統的單純拓寬、加深排水管線，轉變為導入「逕流分擔」的系統性策略，透過嚴格的「出流管制」規定，要求開發案設置「透水保水」措施，大幅提升城市排水系統的容受力。#

滯洪池內抽水機組，強降雨時可迅速收納地表逕流並在雨後排出。（新北市水利局提供）

滯洪池完成後僅保留必要維修孔，在不影響行人通行下，於地底守護城市安全。（新北市水利局提供）

