成犬認養不易 新北五股志工團策略分工為189隻成犬找到家

五股動物之家的志工團隊透過分工照護、為成犬拍攝沙龍照、與社區店家合作宣傳等方式，推廣成犬認養。（新北市動保處提供）

動物之家成犬領養不易，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，隨著 TNVR（誘捕、結紮、疫苗、回置）大量執行成功，街頭野生幼犬幾乎不復見，市府近年積極推動成犬認養，在志工團隊分工、熱心推廣成犬魅力之下得到亮眼成果，如五股動物之家為例，今年共有189隻成犬找到家庭，較去年160隻成長約1至2成。

志工江婉綺說，成犬穩定性高、學習速度快，非常適合家庭生活，為提升認養率，五股志工團隊建立完善作業流程，有人負責洗澡、剪毛，也有志工負責行為訓練，從牽繩、指令到社會化都會逐步教導；還有志工負責細心觀察狗狗的喜好、脾氣、與人互動方式，將這些特質記錄成資料庫，讓認養人能更快速找到與自己契合的狗。

長期幫動物之家拍攝的志工葉威宏指出，為了讓狗狗被更多人看見，他們還會花時間替每隻狗拍攝「主題照片」與短影片，從光線角度到呈現個性都講究，呈現狗狗本身的魅力。

動保處指出，除在社群平台宣傳，五股志工們也主動拓展合作管道，在社區、店家尋求合作、建立認養網絡，在30多家餐廳合作張貼認養海報，甚至有店家願意在店內播放狗狗介紹影片，每每有人因為這些宣傳而決定到動物之家看一看這些成犬時，總讓志工在感動之際也產生繼續努力的動力，而有部分高齡、有慢性病或長期無人詢問的狗狗，最終由志工自己收編。

動保處呼籲，請民眾支持TNVR，可有效減少街頭流浪動物繁殖問題，若在社區發現未絕育的犬貓，也歡迎民眾主動與動保處聯繫。

