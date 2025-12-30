1月「反聖嬰」機率衝到最高！氣象專家林得恩：冷冬機會增大

1月「反聖嬰」機率衝到最高！氣象專家林得恩：冷冬機會增大2025/12/30 11:36 即時新聞／綜合報導
林得恩說，反聖嬰發生機率將於明年1月衝到最高，屆時氣溫將比往年同期更低，迎風面溼度增高，冬雨機會較大。（圖擷自林老師氣象站臉書）
中央氣象署預報，今天（30日）基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，反聖嬰發生機率於明年1月衝到最高，屆時氣溫將比往年同期更低，迎風面的溼度也會增高，冬雨機會較大。
林得恩今天上午在臉書發布貼文稱，美國國家氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號持續有增強趨勢。
林得恩說，尤其在今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年2月，發生機率亦在50%以上，隨後再逐步下降，最後才恢復為中性正常特徵。
林得恩提及反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響。根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。
林得恩續指，而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，發生的機率約在6成左右。