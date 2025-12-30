為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    救人口！彰化「產檢就有錢領」 1胎生育補助3萬、2胎5萬、3胎8萬

    2025/12/30 09:02 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣為提高生育率，減輕育兒負擔，接連推出生育社福，從已有的生下孩子的生育補助到1至3歲「童萌卡」，現更往前推升到產檢補助，全新「好孕下」上路了。（縣府提供）

    彰化縣為提高生育率，減輕育兒負擔，接連推出生育社福，從已有的生下孩子的生育補助到1至3歲「童萌卡」，現更往前推升到產檢補助，全新「好孕下」上路了。（縣府提供）

    彰化縣人口一年流失超過1萬5000人，人口外流壓力不小，縣府再下猛藥，端出全新的育兒補助政策，今（30）日宣布啟動「友善育兒行動3.0」，不僅將生育補助最高加碼至最高8萬元，更推出做產檢就能領錢的「好孕卡」，孕婦只要完成產檢即可領取點數，最高7000點，就是希望明（2026）年縣長王惠美卸任前，為彰化準爸媽送上懷孕與生育大禮，為留住人口加把勁。

    根據人口統計數據，彰化縣截至今年11月30日，總人口為121萬1351人，比去年同期掉了1萬5209人，平均每月流失1267人，少子化、高齡人口多，「生不如死」雖是全國共同現象，不過，為了止血人口外流，並對抗鄰近台中市的磁吸效應，彰化縣繼今年6月16日推出1至3歲適用的「童萌卡」補助每名幼兒1萬元點數購買奶粉、尿布等嬰幼兒用品，並規劃將早期療育相關資源納入使用範圍，今天捎來最新社福政策，補助延伸到懷孕階段，並調高生育補助。

    育兒行動3.0讓產檢就有錢領，縣府表示，為了鼓勵孕媽咪定期產檢，確保母嬰健康，未來孕婦每完成一次產檢，即可獲得500點補助（1點等同1元現金），以常規產檢次數計算，最高可領取7000點。

    3.0不只懷孕產檢補助，生育補助也大幅加碼，原有第一胎補助3萬元，明年起，第二胎補助5萬元，若生到第三胎（含）以上，更直接發放8萬元，同時加碼提供每趟500元的孕婦產檢交通補助，鼓勵大家多多生育，衝生育率。

    縣府強調，從懷孕階段的「好孕卡」、生產時的「生育補助」，到育兒階段1至3歲的「童萌卡」，彰化縣以實際行動陪伴家庭迎接新生命，未來也將持續以貼近家庭需求為核心，完善「懷得安心、生得放心、養得安穩」的育兒支持體系，讓彰化成為最支持家庭、最友善育兒的希望城市。

    彰化縣雖是全國唯一百萬人口大縣，人口卻逐年流失，目前總人口約121萬餘人。（縣府提供）

    彰化縣雖是全國唯一百萬人口大縣，人口卻逐年流失，目前總人口約121萬餘人。（縣府提供）

