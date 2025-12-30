斗六跨年續攤！1/2、1/3連嗨2天 玖壹壹、麋先生接力開唱

斗六太平老街萬盞燈海高掛璀璨陪大家一起迎接2026新年。（記者黃淑莉攝）

雲林縣斗六市公所1月2日、3日連續2晚在斗六圓環舉辦元旦晚會，除邀請玖壹壹、魏嘉瑩、麋先生等接力開唱，還有科技光影及太平老街萬盞燈籠，斗六市公所邀請全國民眾來斗六走春、賞燈、聽歌迎接2026新的一年。

斗六市公所指出，2天的晚會都從下午5點半開始，卡司陣容堅強，第1天1月2日主打全齡同樂，有小朋友最愛的MOMO家族、魏嘉瑩、核果人等輪番上陣，壓軸是嘻哈天團玖壹壹。第2天1月3日則主打獨立樂團風，集給163braces、公館青少年接力演出，最後由金曲樂團麋先生MIXER以深情搖滾為晚會畫下完美句點。

除了音樂演出，重頭戲之一就是令人津津樂道的太平老街燈籠廊道，從圓環一直到福德宮及周邊街道，逾萬盞燈籠入夜後點燈閃耀燈海給人滿滿幸福感，林聖爵說，今年加入科技光影，在斗六圓環端打造70公尺的LED燈飾畫，搭配圓環水舞與音樂變化。

斗六市公所表示，現場還有光映市集，有在地特色小吃與文創商品，頂棚以錯落式透光布條，在燈籠與燈串的光透過布條灑落在市集街道上，讓民眾散步在光廊下。另現場推出「太平老街燈籠合影打卡」活動，參加民眾只要拍照打卡，即可兌換限量螢光棒，前500名為星星造型螢光棒，其餘為泡棉螢光棒，共計2500份。

另配合活動，斗六太平路圓環至大同路口、中山路圓環至大同路口，從1月1日上午8點時至1月4日中午12點實施交通管制，請車輛提前改道。

斗六太平老街燈海今年加入科技打造70公尺的LED燈飾畫。（斗六市公所提供）

