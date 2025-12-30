為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斗六跨年續攤！1/2、1/3連嗨2天 玖壹壹、麋先生接力開唱

    2025/12/30 08:45 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六太平老街萬盞燈海高掛璀璨陪大家一起迎接2026新年。（記者黃淑莉攝）

    斗六太平老街萬盞燈海高掛璀璨陪大家一起迎接2026新年。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣斗六市公所1月2日、3日連續2晚在斗六圓環舉辦元旦晚會，除邀請玖壹壹、魏嘉瑩、麋先生等接力開唱，還有科技光影及太平老街萬盞燈籠，斗六市公所邀請全國民眾來斗六走春、賞燈、聽歌迎接2026新的一年。

    斗六市公所指出，2天的晚會都從下午5點半開始，卡司陣容堅強，第1天1月2日主打全齡同樂，有小朋友最愛的MOMO家族、魏嘉瑩、核果人等輪番上陣，壓軸是嘻哈天團玖壹壹。第2天1月3日則主打獨立樂團風，集給163braces、公館青少年接力演出，最後由金曲樂團麋先生MIXER以深情搖滾為晚會畫下完美句點。

    除了音樂演出，重頭戲之一就是令人津津樂道的太平老街燈籠廊道，從圓環一直到福德宮及周邊街道，逾萬盞燈籠入夜後點燈閃耀燈海給人滿滿幸福感，林聖爵說，今年加入科技光影，在斗六圓環端打造70公尺的LED燈飾畫，搭配圓環水舞與音樂變化。

    斗六市公所表示，現場還有光映市集，有在地特色小吃與文創商品，頂棚以錯落式透光布條，在燈籠與燈串的光透過布條灑落在市集街道上，讓民眾散步在光廊下。另現場推出「太平老街燈籠合影打卡」活動，參加民眾只要拍照打卡，即可兌換限量螢光棒，前500名為星星造型螢光棒，其餘為泡棉螢光棒，共計2500份。

    另配合活動，斗六太平路圓環至大同路口、中山路圓環至大同路口，從1月1日上午8點時至1月4日中午12點實施交通管制，請車輛提前改道。

    斗六太平老街燈海今年加入科技打造70公尺的LED燈飾畫。（斗六市公所提供）

    斗六太平老街燈海今年加入科技打造70公尺的LED燈飾畫。（斗六市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播