全國最大16吋煙火在花蓮！跨年交管維安升級

花蓮縣政府明晚在東大門夜市旁廣場舉行跨年演唱會，中山路週邊進行交通管制。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府「太平洋觀光節」跨年演唱會，明晚八點將在花蓮市東大門廣場開唱，包括情歌天王李聖傑等10組藝人接力演唱，搭配高空煙火300秒，其中有全國最大的16吋煙火，陪伴民眾迎向2026年。花蓮警分局今公佈跨年演場會週邊交通管制，將從明晚6點起管制到元旦凌晨1點，呼籲汽車駕駛避開活動會場週邊，而因應人潮聚集，警方也大幅強化安全維護量能。

花蓮警分局今指出，配合演唱會活動進行，警方將於明晚（31日）6點起，至翌日（1日）1點止，實施階段性交通管制，管制路段為花蓮市中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興路至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）、光復街（廣東街至重慶路），管制路段將視即時交通狀況，彈性擴大或縮小管制範圍。

請繼續往下閱讀...

此外，防制隨機傷人或其他暴力事件發生，警方將於活動會場旁中山路段兩端及福町夜市出入口設置安檢點，擺放交通錐及連桿進行動線管制，針對可疑對象、攜帶大型物品或拖拉式行李箱民眾進行盤查與勸導，並加強宣導請民眾勿攜帶大型物品、拖拉式行李箱進入會場，以維護現場安全與通行順暢。

花蓮縣警察局指出，花蓮分局於本次活動大幅強化安全維護量能，結合協勤民力共計動用較往年多出170人次，展現警方全面升級安全作為的決心。呼籲參加跨年活動的民眾配合交通管制與警方指揮，提早規劃行程並多加利用大眾運輸工具，共同維護活動秩序與安全。警方將持續以最高標準、最嚴密的勤務部署，堅守崗位守護治安，確保所有市民與遊客在平安、歡樂的氛圍中迎接嶄新的2026年。

花蓮縣政府明晚在東大門夜市旁廣場舉行跨年演唱會，中山路週邊進行交通管制。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府明晚在東大門夜市旁廣場舉行跨年演唱會，週邊進行交通管制。（警方提供）

花蓮縣政府明晚在東大門夜市旁廣場舉行跨年演唱會，中山路週邊進行交通管制。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法