    防露天燃燒釀空污 屏縣成立12處木質農廢代工破碎班

    2025/12/30 08:58 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣府呼籲民眾勿露天燃燒。（屏東縣政府提供）

    屏縣府呼籲民眾勿露天燃燒。（屏東縣政府提供）

    防制露天燃燒，屏東縣政府環保局輔導成立12個農業木質廢棄物代工破碎班，也設有9處農業廢棄物集中場，呼籲縣民善加利用，勿以露天燃燒方式處理廢棄物，以免惡化空氣品質，若造成生命財產損失，更可能觸犯公共危險罪。

    屏縣輔導成立的12個代工破碎班，位於高樹、枋山、南州、東港、枋寮、佳冬及內埔，農民可向代工破碎班提出需求，再由代工破碎班向環保局提出申請，依實際破碎面積提供每公頃2000元補助，藉由補助代工破碎班，可減少代工班向農民收取費用，農業木質廢棄物經現地破碎後，也可促進農地健康、增加土地肥分等正面效益。

    屏東縣環保局也表示，民眾生活產出的少量廢棄物，經分類打包後可直接送交清潔隊，若有較大量農業廢棄物，可自行載運至高樹、九如、內埔、潮州、東港、枋寮、南州、林邊及佳冬等9處農業廢棄物集中場暫置，其中高樹、九如、內埔、潮州、東港、枋寮等6處也提供農膜暫置，或連繫環保局派員現勘確認後安排清運。

    秋冬氣候乾燥少雨，以露天燃燒方式處理廢棄物可能因火勢失控引發火災，環保局強調，屏東縣府提供多元化農業廢棄物妥善處理方案，如有農業廢棄物代清運、代工破碎需求、申請成立代工破碎班或對於農業廢棄物處理有任何疑問，可於上班時間撥打專線08-7361441，由專人提供農業廢棄物清理服務與諮詢，懇請農民多加利用，共同維護環境安全也守護屏縣空氣品質。

    露天燃燒造成空污，也危及公共安全，一經查獲開罰送辦。（屏東縣政府提供）

    露天燃燒造成空污，也危及公共安全，一經查獲開罰送辦。（屏東縣政府提供）

    若有較大量農業廢棄物，可連繫環保局派員現勘確認後安排清運。（屏東縣政府提供）

    若有較大量農業廢棄物，可連繫環保局派員現勘確認後安排清運。（屏東縣政府提供）

