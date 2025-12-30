強烈大陸冷氣團要來了！吳德榮：1500米高山有望飄雪

吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，東半部外海有低雲；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，其所伴隨的降水回波亦在海上。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（30日）基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北台灣轉偏涼偶雨；元旦（1月1日）起降溫，愈晚愈冷，高機率為首波強烈大陸冷氣團，本島平地最低氣溫將降至7度以下，絕不可小覷。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（29日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北季風稍增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；明天（31日）季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯。其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

吳德榮稱，週四（1月1日）起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五（2日）至下週日（4日）清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率高，台北測站將低於12度，本島平地最低氣溫將降至7度以下，應注意保暖、絕不可小覷。

吳德榮說，週四、週五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六（1月3日）、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

吳德榮分析，這波冷空氣比上波強，零度線高度約降至1500公尺，儘管水氣條件不如上波，還是可以期待1500公尺以上高山，如太平、合歡、雪山等出現零星飄雪的現象。1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率，但可遇不可求。

吳德榮稱，下週日白天起冷空氣減弱，週一（5日）之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整，宜再持續觀察。

