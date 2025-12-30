為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄科工館AI優化「時光衣櫥」展廳 不同年代櫥窗人物可互動

    2025/12/30 08:12 記者蘇福男／高雄報導
    國立科學工藝博物館衣技織長廳「時光衣櫥互動區」，結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動。（科工館提供）

    國立科學工藝博物館衣技織長廳「時光衣櫥互動區」，結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動。（科工館提供）

    國立科學工藝博物館持續優化、升級展廳場域，其中，衣技織長廳「時光衣櫥互動區」結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動，帶來沉浸式故事體驗。

    科工館今年優化衣技織長廳展廳場域，完成體驗學習型態，展廳導入最新科技應用，結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動，日前並邀請樹德科技大學流行設計系第25屆畢業生動態走秀，讓參觀者近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思，感受服裝設計的真實世界。

    另為推動淨零永續社會責任，科工館並首次攜手午洋、沛德永續科技公司，共同發起創新「永續循環舊衣回收」活動，館方表示，該計畫核心是鼓勵民眾將舊衣回收，透過AI科技精準分選與專業製程，將其升級再製為高價值的再生布纖板，這些再生布纖板將不再只是單純的回收物，而是會被實際應用於博物館未來的展廳更新木作中，讓民眾捐贈的舊衣成為博物館展示空間的實體建材，共同建構博物館與社會公眾對永續未來的具體承諾與願景。

    樹德科技大學流行設計系第25屆畢業生在科工館展廳動態走秀，讓參觀者近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思。（科工館提供）

    樹德科技大學流行設計系第25屆畢業生在科工館展廳動態走秀，讓參觀者近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思。（科工館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播