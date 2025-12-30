高雄科工館AI優化「時光衣櫥」展廳 不同年代櫥窗人物可互動

國立科學工藝博物館衣技織長廳「時光衣櫥互動區」，結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動。（科工館提供）

國立科學工藝博物館持續優化、升級展廳場域，其中，衣技織長廳「時光衣櫥互動區」結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動，帶來沉浸式故事體驗。

科工館今年優化衣技織長廳展廳場域，完成體驗學習型態，展廳導入最新科技應用，結合AI生成技術和投影膜，參觀民眾可與不同年代的櫥窗人物互動，日前並邀請樹德科技大學流行設計系第25屆畢業生動態走秀，讓參觀者近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思，感受服裝設計的真實世界。

另為推動淨零永續社會責任，科工館並首次攜手午洋、沛德永續科技公司，共同發起創新「永續循環舊衣回收」活動，館方表示，該計畫核心是鼓勵民眾將舊衣回收，透過AI科技精準分選與專業製程，將其升級再製為高價值的再生布纖板，這些再生布纖板將不再只是單純的回收物，而是會被實際應用於博物館未來的展廳更新木作中，讓民眾捐贈的舊衣成為博物館展示空間的實體建材，共同建構博物館與社會公眾對永續未來的具體承諾與願景。

樹德科技大學流行設計系第25屆畢業生在科工館展廳動態走秀，讓參觀者近距離欣賞新銳設計師的技藝巧思。（科工館提供）

