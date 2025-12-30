為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明天跨年！台中中央公園先準備 中科路今上午8點起部分管制

    2025/12/30 07:33 記者蘇金鳳／台中報導
    2026跨年晚會交通管制資訊（市府提供）

    2026跨年晚會交通管制資訊（市府提供）

    明晚就是跨年夜，台中市2026跨年晚會將在水湳中央公園盛大登場，交通局規劃多項疏運措施，包含捷運轉乘免費接駁、公車加密班次及延後收班，周邊也將進行交通管制；第一階段配合轉播設備架設及撤收，今天自（30日）上午8時至1月1日上午6時，先封閉中科路（敦化路至大鵬路），第二階段自12月31日上午8時至1月1日凌晨2時，封閉煙火施放區並全面管制會場周邊主要道路，包括凱旋路、敦化路及大鵬路等路段，請民眾提前改道。

    此外，為讓民眾更易掌握周邊路況與停車資訊，同時建置「台中跨年即時交通網」，讓民眾隨時了解交通狀況。

    交通局長葉昭甫表示，12月31日下午17時30起，將於中捷市府站及松竹站設置2條免費接駁車路線，採10至15分鐘坐滿即發車方式，直達水湳中央公園會場，捷運是前往跨年晚會最便利且有效率的交通方式。

    除接駁服務外，交通局也協調市區公車業者配合疏運需求，加開班次並延後收班，共計9條公車路線；另因應市區公車行經跨年晚會管制路段，部分公車站將取消停靠，受影響路線包括675路、綠4 （含延）及555路等，詳細班次及站點異動資訊，可至台中公車APP查詢。

    此外，捷運營運時間將延長至翌日凌晨2時，增加夜間返程運能，西屯區甘肅路並規劃人行專用通道，提升行人通行安全。

    交通局指出，為分散車流，於會場南北側規劃10處停車場，提供汽、機車停放服務，來自國道1號及台74線方向的民眾，建議停放於經貿6、經貿8、中央公園北側停車場、台中綠美圖停車場及台中國際會展中心停車場。

    由市區出發的民眾，可利用創研22、創研26停車場及中央公園停車場，並增設創研21及公51周邊大客車區域，作為臨時機車停車場，請依指示停放於指定區域。#

    2026跨年晚會大眾運輸資訊。（市府提供）

    2026跨年晚會大眾運輸資訊。（市府提供）

