為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網友暴動！屏東夜市套圈圈 獎品驚見「台積電100股」

    2025/12/30 00:46 即時新聞／綜合報導
    近日有民眾在屏東萬丹某夜市撞見一攤竟然有「台積電100股」、「黃金」等超誘人獎品的套圈圈攤位。（圖翻攝自爆料公社）

    近日有民眾在屏東萬丹某夜市撞見一攤竟然有「台積電100股」、「黃金」等超誘人獎品的套圈圈攤位。（圖翻攝自爆料公社）

    「套圈圈」是夜市常見的攤位遊戲，近日有民眾在屏東萬丹某夜市撞見一攤竟然有「台積電100股」、「黃金」等超誘人獎品的套圈圈攤位，拍下PO網後掀起網友暴動。

    近日有網友在爆料公社轉發一段出現在Threads上的影片，可以看到在各大夜市相當常見的套圈圈遊戲攤位，乍看稀鬆平常，但仔細看絕對跌破眼鏡，原因是攤商擺上「越南胡志明五日遊」、「日本東京五日遊」、「馬爾地夫五日遊」等看起來相當誘人的獎品，甚至還有「黃金一兩」，和不知道多少人夢寐以求的「台積電100股」。

    據原PO透露，這是她去參加屏東萬丹紅豆季活動時逛夜市看到的。後來有其它神人找到這間套圈圈攤商，平常的擺攤地點都不一樣，週一在嘉義大林夜市，週二在嘉義湖美夜市，週四在台南新化夜市，週五在台南永康復華夜市，週六在屏東西勢夜市。

    貼文曝光後上吸引大批網友爭相朝聖，「這必須要賭上身家去玩的吧」、「台積電100股……太狂了」、「自己的年終自己套」、「能不能發家致富就靠這一次了」、「真的套到老闆會給嗎？」、「真的有人套到嗎？別傻了！你們套的錢錢，老闆拿去買台積電，啊你們就套個寂寞」、「別傻了，那種瓶口那種距離直接套進去機率幾乎為0，套進去也會彈走」、「就算套到了，認不認帳又一回事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播