網友暴動！屏東夜市套圈圈 獎品驚見「台積電100股」

「套圈圈」是夜市常見的攤位遊戲，近日有民眾在屏東萬丹某夜市撞見一攤竟然有「台積電100股」、「黃金」等超誘人獎品的套圈圈攤位，拍下PO網後掀起網友暴動。

近日有網友在爆料公社轉發一段出現在Threads上的影片，可以看到在各大夜市相當常見的套圈圈遊戲攤位，乍看稀鬆平常，但仔細看絕對跌破眼鏡，原因是攤商擺上「越南胡志明五日遊」、「日本東京五日遊」、「馬爾地夫五日遊」等看起來相當誘人的獎品，甚至還有「黃金一兩」，和不知道多少人夢寐以求的「台積電100股」。

據原PO透露，這是她去參加屏東萬丹紅豆季活動時逛夜市看到的。後來有其它神人找到這間套圈圈攤商，平常的擺攤地點都不一樣，週一在嘉義大林夜市，週二在嘉義湖美夜市，週四在台南新化夜市，週五在台南永康復華夜市，週六在屏東西勢夜市。

貼文曝光後上吸引大批網友爭相朝聖，「這必須要賭上身家去玩的吧」、「台積電100股……太狂了」、「自己的年終自己套」、「能不能發家致富就靠這一次了」、「真的套到老闆會給嗎？」、「真的有人套到嗎？別傻了！你們套的錢錢，老闆拿去買台積電，啊你們就套個寂寞」、「別傻了，那種瓶口那種距離直接套進去機率幾乎為0，套進去也會彈走」、「就算套到了，認不認帳又一回事」。

