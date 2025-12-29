垃圾車什麼都有！這次是老爸藏枕頭10萬私房錢 被女兒當垃圾丟了！

彰化市清潔隊提醒民眾，無論是舊衣、枕頭棉被或是寢具，這些紡織家具品都要回收，不要丟一般垃圾。（彰化市清潔隊提供）

彰化市一名老翁昨天（28日）返家發現他的枕頭不見了，一問之下才知道女兒大掃除「全丟了」，老翁焦急說「枕頭裡有10萬元現金」，把女兒嚇壞了。今天（29日）父女一早就到八卦山垃圾轉運站等候，清潔隊花了10分鐘就找到了，最神奇的是枕頭完好無缺，老翁才終於笑了。

彰化市清潔隊長張筱薇表示，昨天是星期日，沿線收運都休息，不過，彰化市仁愛東街清潔隊部全年無休開放給民眾倒垃圾。老翁女兒昨天一早把舊枕頭連同寢具，直接拿到清潔隊部丟垃圾車。老翁返家發現情況不對勁，女兒連忙致電清潔隊稱「丟到垃圾車的枕頭有10萬元」。

彰化市清潔隊馬上決定在該輛垃圾車收滿垃圾後原車封存，再請老翁與女兒今天一早到八卦山的垃圾轉運站，把垃圾車全部傾洩出來，運用機具來尋找老翁的枕頭，果然只花10分鐘就找到了，枕頭完好無缺，老翁打開枕頭套拉鍊，確定裡頭10萬元私房錢全數都在，才安了心。

張筱薇強調，年關將近，民眾大掃除時，務必在丟掉舊衣服前先檢查口袋，丟舊家具要檢查抽屜、夾層，丟枕頭要打開檢查內層，才能避免把值錢的珠寶、現金或是黃金丟掉了。最重要的是，無論是枕頭棉被、舊衣或是寢具，這屬於家居紡織類，其實是要回收的，應該交給回收車，而不是丟垃圾車。

彰化市長林世賢表示，老翁非常幸運，還好發現得早，垃圾車還沒運到溪州焚化爐，能夠找回來，真是太好了。

彰化市老翁把私房錢藏在枕頭，被女兒誤丟到清潔隊部垃圾車，清潔隊調閱監視器確定枕頭花色。（彰化市清潔隊提供）

