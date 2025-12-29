「球場偵探」Beta搜救犬退役 嗅出700顆棒壘球遺愛基層球隊

退役搜救犬Beta化身「球場偵探」，在新竹市左岸找到千顆棒壘球，其中700顆狀況良好的棒壘球，透過水源里長曾翰揚的牽線，轉贈基層球隊，將Beta的遺愛發揮最大價值。（取自曾翰揚臉書）

通過MRT搜救犬認證，且曾獲內政部長授階的新北市退役搜救犬Beta，由新竹的愛狗人士認養，主人經常帶著她到新竹市左岸的棒壘球場附近散步。Beta憑藉著敏銳的嗅覺與過往專業訓練，陸續在樹林、草叢與土中找出並挖出逾千顆被遺忘的棒壘球。水源里長曾翰揚得知此事，與Beta主人聯繫後，將其中狀況良好的700顆棒壘球轉捐贈給基層棒球隊，讓這些球重新回到球場，發揮價值，更將11月中已離世的Beta遺愛化為支持基層棒壘的力量。

曾翰揚說，搜救犬Beta退役後，經常與家人到新竹市的左岸散步，家人意外發現，Beta總能從樹林裡、草叢中，甚至泥土下挖出棒壘球，原來竹市左岸有好幾座社區型棒壘場，經常舉辦各種棒壘賽事，常有棒壘球因丟到樹叢裡找不回來。

曾翰揚提到，原本Beta挖到的球會直接放進球場旁垃圾桶，但隨著找到的數量越來越多，決定將球收集起來，想看是否會成為驚人紀錄。而Beta也化身「球場偵探」，發揮過去的搜救能力，讓這項找球的行動變得有意義，不僅是清除大自然中的「球垃圾」，更讓原本被遺忘、即將成廢棄物的棒壘球，繼續為基層棒球貢獻力量。

曾翰揚說，很榮幸促成並媒合這項善舉，讓基層棒球隊獲得更多練習用球資源，也讓這份溫暖得以延續。雖今年11月中，Beta已圓滿走完她的一生，但其家人們在整理並分類棒壘球後，將球捐贈給基層棒球隊，為Beta對人類社會的付出，劃下完美句點。

曾翰揚說，很榮幸促成並媒合這項善舉，讓基層棒球隊獲得更多練習用球資源，也讓這份溫暖得以延續。

