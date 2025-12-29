為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搶先看！元旦何處去？ 彰化秀水金陵花海節提前綻放了

    2025/12/29 22:38 記者劉曉欣／彰化報導
    風車與LOVE的裝飾已就定位，成為彰化秀水金陵花海節最搶眼的打卡點。（林榮生提供）

    風車與LOVE的裝飾已就定位，成為彰化秀水金陵花海節最搶眼的打卡點。（林榮生提供）

    迎接2026年倒數計時，元旦何處去？有超過10年的彰化縣秀水鄉金陵花海節提前全面繁花盛開！金陵村長劉宥慈表示，今年花田面積總計25公頃，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的燦爛地毯！

    劉宥慈表示，今年花海節預計可長達1個月，在最大功臣的志工林雲生憑著多年經驗，把波斯菊與向日葵的種子，依照規劃好的圖案來分批種下，最早一批甚至在二期稻作還沒收割就要先撒下，這一切真的全靠著多年來的技術，才能讓花海一波又一波接力綻放。

    今年的主題花海在秀水鄉玉陵宮一帶，其餘則是分散在冬季農閒的田地，而風車與LOVE的裝飾布置都已完成。為了配合民眾賞花就是喜歡打卡，都有闢出打卡專用小徑，讓喜歡拍照的人，再也不會踩到花朵了。

    劉宥慈說，今年花海節首次栽植小麥，讓花海每年都有新的變化，也讓更多人認識小麥的真面目。而配合花海節在1月10日推出的親子控窯活動，全數秒殺，歡迎民眾來看大型風箏秀。

    彰化秀水金陵花海節，玉陵宮一帶的油菜花金黃耀眼。（林榮生提供）

    彰化秀水金陵花海節，玉陵宮一帶的油菜花金黃耀眼。（林榮生提供）

    彰化秀水金陵花海節，特闢有打卡小徑，滿足每個想拍美照的心。（林榮生提供）

    彰化秀水金陵花海節，特闢有打卡小徑，滿足每個想拍美照的心。（林榮生提供）

    彰化秀水金陵花海節又來了！透過栽植設計的花海地毯，萬紫千紅。（林榮生提供）

    彰化秀水金陵花海節又來了！透過栽植設計的花海地毯，萬紫千紅。（林榮生提供）

