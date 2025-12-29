看不見的良心工程！ 屏東潮州、東港下水道動工

屏東潮州污水下水道管線及用卡接管工程今天動工。（記者陳彥廷攝）

污水下水道系統被譽為是「看不見的良心」，屏東縣政府為提升縣民生活水準，積極進行系統布建，現正進行潮州、東港兩鎮進行污水下水道工程施設，今天潮州水資源中心預定地舉行「管線及用戶接管」動工典禮，預計2鎮的首期計畫合計達37億元，內政部長劉世芳特別到場，並和縣長周春米一起擔任主典人，兩人指出，福國利民的工程應如期如質，不應受預算案的刪除或拖延而耽擱。

水資源回收中心為污水下水道系統重要核心設施，潮州水資中心於民享橋西北側，斥資5.54億元施工中，首期處理設計量達4200CMD；東港水資中心於鵬灣大橋旁，花費接近5.5億元，首期完工處理量為4000CMD，現正接管當中，兩鎮的水資中心工程、主次幹管工程及用戶接管工程，總經費將上看80億元。

請繼續往下閱讀...

今天動工的管線及用戶接管工程，首標鎖定永春及八爺里約1621戶，如工程順利，明年7月就可進行用戶意願調查，11月完工。周春米說，污水下水道系統是現代化城市不可或缺的基礎建設，潮州為屏東縣第2大人口行政區，共分2期執行，總經費逾38億元，目前第一期污水幹管工程已完工，並同步推動第一期管線與用戶接管作業，污水下水道系統雖然看不見，卻是非常重要、有效提升整體環境衛生品質與居住安全的利民良心工程。

周春米特別感謝劉世芳、國土署及各界代表與鄉親支持，她說，百年工程若遇卡關，要拜託里長、代表、議員與公所一起說服、協調民眾，縣府用先進的短管推進工法施工，避免大面積開挖，降低對交通、周邊建築及地下管線影響，並兼具低噪音與施工彈性，減少工期對民眾生活干擾，且現階段「用戶接管、化糞池廢除」費用，將由水利處免費施工，早日完工，讓屏東的城市持續進步與現代化。

屏東潮州污水下水道管線及用卡接管工程今天動工，地方大事是幾乎所有地方仕紳都到齊。（記者陳彥廷攝）

前左部長劉世芳、前右縣長周春米。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法