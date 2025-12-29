台大可用資金110億 領先全台各大學

台大113學年可用資金突破百億，遙遙領先各大學。（資料照）

教育部大專校院公開資訊平台今（29）日公布最新資訊，113學年各大學可用資金部分，以國立台灣大學110億2788萬5千元最多，辦學資金雄厚，遙遙領先其他頂尖大學，台灣師範大學27億3196萬6千元，成功大學26億4289萬9千元，政治大學26億3369萬8千元，清華大學25億5960萬元，陽明交通大學10億1218萬元。

台大校長陳文章受訪表示，募款是部分可用資金增加原因，產學合作和技轉成長蠻多的也有貢獻，但與國外標竿學校相較， 仍是差距蠻大的，台大還要更努力，使學校有充足資源來推動軟硬體建設，成為國際頂尖大學。

台大為迎接2028年百歲校慶，台大校長陳文章於去（2024）年正式啟動「百歲百億基金」公開募款計畫，目標要在 2028年百年校慶前募得100億元，資金用於校園建設，將 興建「百歲紀念館」、人才培育 用於留才攬才、提供學生獎學金、優化攬才策略，校區發展如建置水源、竹北校區作為科研基地，並打造國際政經學院。

此外，慈濟大學可用資金為68億5179萬3千元，明志科技大學可用資金為65億5105萬2千元，分居各大學前二、三名。

不過，辦學績優的台北醫學大學，113學年可用資金為負1億1890萬7千元，引發關注。北醫大校方說明，教育部現行財務指標僅以學校為計算基礎，未納入附屬醫院盈餘回饋學校運用之現金，且近年來學校及附屬醫院因硬體建設相關支出與借款，全數帳列於學校，故無法完整呈現北醫整體財務狀況。

北醫大也表示，學校近年舉債指數均符合教育部規範的5以下，113學年度舉債指數為0.87，且北醫體系近年持續提升教職員工薪資與福利，並穩定投入學生教學與學習資源，整體經營審慎、財務結構穩健，運作無虞。

