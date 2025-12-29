愛上鹿角蕨的彰中男孩李宗錥 特殊選才錄取台大農藝

彰化高中今年有5位透過特殊選才進入台大，分別為新台灣之子張沅宸 錄取台大財金（左一）、 黃金麟錄取台大農經（左二）、李宗錥錄取台大農藝（中）、蕭柏匀錄取台大生科（右二）、 許哲榮錄取台大數學系（右一）。（記者劉曉欣攝）

彰化高中學生李宗錥從小就展現「綠手指」的天分，還獲得園藝主人惜才相授育種竅門，讓他一腳跨入鹿角蕨的大門，從播孢繁殖到量產，還創立育苗場，透過網路把鹿角蕨賣到國外，今年經過特殊選才，錄取台大農藝系。

李宗錥表示，他從小只要路邊看到植物，就會想要跟鄰居要回家種種看，每次都會成功，也就越有心得。因為碰到人生的貴人，打開他育種之路，在念線西國中時，他把自己的房間充當溫室用，還好父母都很包容，放手讓他沉浸在花草的世界。

請繼續往下閱讀...

因此，李宗錥透過自學，不只是育種還量產，最後乾脆上網販售，還因此賣到國外，學生時代就成為鹿角蕨小農，如今還擴大規模到稀有植物市場。他說，很開心能錄取台大農藝系，繼續發現植物的無限可能。

彰化高中今年特殊選才共有5人錄取台大，除了李宗錥以外，還有家中經營碾米廠的黃金麟錄取台大農經，資優班許哲榮錄取台大數學、科學班蕭柏勻錄取台大生科，以及新台灣之子張沅宸，母親來自越南，目前擔任通譯，父親則是警員退休，他從小就成績很好，全國地理奧林匹亞實察繪圖競賽，榮獲全國銀牌，不只英文好，也跟媽媽學越南話，在教師盧昕彤鼓勵下，透過特殊選才「希望入學」錄取台大財金系，父母都引以為榮。

彰化高中學生李宗錥是個鹿角蕨小王子，從育種到賣到國外，今年特殊選才錄取台大農藝系。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法