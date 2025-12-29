大學可用資金 3私校為負數

台北醫學大學。（圖取自學校官網）

據大專校院校務資訊公開平台今天最新資料，113學年大專校院可用資金，國立學校以國立台灣大學超過新台幣110億元最多，私立以慈濟大學68億元居冠，但3私校為負數。

少子女化影響，學校經營備受挑戰，財務是私校退場參考指標之一，而大專校院校務資訊公開平台公布113學年各校可用資金、本年度現金增減情形。

國立部分，台大可用資金最多，約110億元，其次為國立高雄科技大學（約50億元）、國立台中科技大學（約33億元）。

私立方面，以慈濟大學（約68億元）可用資金最多，其次為明志科技大學（約65億元）、亞東科技大學（約58億元）。

不過，私立3校可用資金為負數，包括台北醫學大學（負1億1890萬元）、中信金融管理學院（負1965萬元）、大漢技術學院（負873萬元，自114學年起停辦）。

北醫大：硬體支出多 未納入醫院回饋學校現金

北醫大透過文字說明，教育部現行財務指標僅以學校為計算基礎，未納入附屬醫院盈餘回饋學校運用現金，且近年學校及附屬醫院由於硬體建設相關支出與借款，全數帳列於學校，無法完整呈現北醫大整體財務狀況。

北醫大表示，學校近年舉債指數符合教育部規範（指數5以下），113學年北醫大暨附屬醫院舉債指數為0.87；此外，北醫體系近年持續提升教職員工薪資與福利，穩定投入學生教學與學習資源，顯示整體經營審慎、財務結構穩健，運作無虞。

中信金融管理學院告訴中央社記者，經查113學年底帳上存款尚有1億400萬餘元，資金無虞。

據大專校院校務資訊公開平台資訊說明，學校單項財務指標欠佳，不表示學校整體財務異常，仍應配合學校歷年財務報表資訊及非財務資訊（如註冊率）綜合判斷。

