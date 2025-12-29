為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    東港、潮州污水下水道拚接管 劉世芳：請里長伯、里長姆仔多幫忙

    2025/12/29 21:32 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣政府與內政部預計斥資約80億元打造潮州、東港兩鎮的下水道污水系統，提升整體居家環境衛生，由於是屏東重大工程，內政部長劉世芳（左）今天特地前來參加潮州接管工程的開工大典。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府與內政部預計斥資約80億元從無到有打造潮州、東港兩鎮的下水道污水系統，提升整體居家環境衛生，由於是屏東重大工程，內政部長劉世芳今天特地前來參加潮州接管工程的開工大典，她以高雄接管時的經驗，指下水道牽涉到人與人的居家環境，若是遇卡關，要請里長伯、里長姆仔「土地公、土地婆」幫忙協調。

    劉世芳表示，屏東縣政府的簡報非常清楚，也很高興是由在地潮州人操刀，相信一定會以最高效率來設置，也因為目前正處於立法院編明年預算尷尬期，因此，她首先要請託，全台灣從南到北都有許多鄉鎮市需要污水下水道系統的設置，事關民生，希望未來預算「一仙五厘」不要刪，這是民生的問題，是建設的問題，才能讓潮州發展得越來越好。

    劉世芳指出，潮州現有5.4萬人，未來完工，可服務的人達4.1萬人，她以高雄的經驗報告，要建設下水道工程，不是一般鋪柏油、剪綵這麼簡單，事涉所有人的身體健康，以及公眾衛生部分；要特別感謝鎮公所、鎮代會，里長、代表們，專業的部分可以放心交由國土署及縣政府，但是牽涉到人與交通的部分，就需要在座的各位議員、代表及里長們。

    劉世芳說，若是遇到卡關，真的要拜託「土地公、土地婆」，也就是里長伯、里長姆仔來幫忙，因為有1戶中斷就卡關，整個污水下水道系統就會破功，這是最麻煩的地方；請大家考量子孫的未來還有公眾衛生，且此案經過國小，大家都有在念書的後輩，讓小小學子的如廁環境更好，不只顧學生的健康、更是顧公眾的健康。

    她也藉由鼓勵現場民眾接管意願來督促屏縣府，盼能提早完工。她說，國土署有種評分分式，就是做越快可以獲得越多的補助，還能爭取更多的特別預算，讓潮州越來越好，且全台補助最多就是潮州的用戶接管案，達93%的2.86億，無論是台灣頭還是台灣尾，都可以站在公眾的環境來幫忙大家，潮州會越來越發展，讓屏東成為希望的城市。

    劉世芳（左）、縣長周春米（右）擔任主典官，祈求工程平安順利。（記者陳彥廷攝）

    劉世芳以高雄接管時的經驗，指下水道牽涉到人與人的居家環境，若是遇卡關，要請里長伯、里長姆仔「土地公、土地婆」幫忙協調。（記者陳彥廷攝）

