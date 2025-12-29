北部週二防大雨 南部日夜溫差達8度

氣象署指出，週二由於東北季風增強，北部溫度略降，高溫約20度，中南部高溫嘖上看28度。（資料照）

氣象署指出，週二因東北季風增強，北部溫度略降，高溫約20度，且有局部大雨機率，中南部、花東體感上較溫暖舒適，高溫上看28度，各地早晚仍能感受到涼意，外出請留心日夜溫差。

中央氣象署預報，週二基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，明日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

溫度方面，週二北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大，請適時增添衣物。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度，金門晴時多雲，15至21度，馬祖多雲，14至17度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，今年最後兩天受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣。其中31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生；氣溫方面，北部高溫在20度以下，中部以南高溫約23到26度，花東為23到25度。西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部14至16度。

元旦（週四）當天冷空氣增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生；晚間起空氣強度將增強為冷氣團等級，週四深夜至週五清將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區11到13度，市區13至15度；西半部空曠處11到13度，東部約13到15度。

紫外線指數方面，新竹、宜蘭以北低量級，其他縣市中量級。

空氣品質方面，30日東北季風稍增強，環境風場為偏北風至東北風，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區及馬祖、金門地區短時間可能達橘色提醒等級。

週二北部高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適；各地低溫約15至18度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，新竹、宜蘭以北低量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

