    2分鐘檢舉2次!南投台21甲雙黃線超車吃罰單 駕駛：台灣開車太恐怖

    2025/12/29 21:04 記者陳鳳麗／南投報導
    有網友在「爆料公社」貼文指自己在台21甲線，2分鐘內被檢舉2次跨越雙黃線。（擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    有網友臉書平台貼文，指開車行經南投縣台21甲線跨越雙黃線超車，後來接到罰單，才知2分鐘內被檢舉2次跨越雙黃線，怒稱「在台灣開車太恐怖」。網友對該貼文回應兩極，有人認為被設陷阱，檢舉應廢除，一派則強調不應違規；有人則分享也曾在100公尺內被檢舉2次，仍乖乖繳了罰款。

    有網友在「爆料公社」臉書粉專貼文並附上交通罰單照片，怒指檢舉制度很爛，他11月26日開車在台21甲線，前面的車減速讓他過，他跨越雙黃線超車，承認此舉不對，但該檢舉人過2分鐘又再檢舉他跨越雙黃線，檢舉車主能跟上來二度檢舉，表示該車也超越同部車，「只吃一點雙黃線，是礙到你了嗎？」日月潭環湖公路幾乎沒有虛線可超車，在台灣開車太恐怖了，「玩不起，我出國。」

    該貼文網友回應熱烈，一派是認同貼文者，認為有人故意龜速設陷阱，讓後車跨越雙黃線超車，檢舉制度實在應該廢除，建議可去申訴看看。

    另一派則主張，不管前車開得再慢，跨越雙黃線就是不對；也有人說2張罰單檢舉項目不同，一張是不依規定使用方向燈，一張才是跨越雙黃線，不過該貼文後來只看得到一張跨越雙黃線的罰單照片。

    有南投的民眾看到該貼文後分享自身經驗，指自己曾在100公尺的距離內，被同一人檢舉2次跨越雙黃線，探詢相關人士得知這算2次違規，還是乖乖地繳了罰款。該民眾也說，近來有不少機車騎士，從停等紅燈的汽車左側超車到機車停等區，紛紛被檢舉跨越雙黃線而收到罰單，這更值得注意。

