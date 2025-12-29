如同50萬大軍壓境！台中跨年疏散演練如臨大敵

台中市府在中央公園進行安全疏散暨聯合應變演練，K-9警犬隊偵爆犬對場地進行檢查。（記者蘇金鳳攝）

台中跨年晚會將於31日登場，台中市政府今天在水湳中央公園舉行「安全疏散暨聯合應變演練」，市長盧秀燕到場視察針對可能面臨風險情境所進行的實兵實地操演。

台中市跨年晚會31日在中央公園舉辦，盧秀燕下午主持道路交通安全督導會報時，要求各單位全面落實交通安全、救護動線與公安維安整備，守護市民平安過好年；會後親自前往中央公園視察由警察局、消防局及新聞局等局處，針對跨年晚會的維安工作所進行的實兵實地操演。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，市府已提前擴大升級維安演練與部署，整合警消、特勤及相關局處能量，展現市府全面守護市民平安迎新年的決心，務求讓市民與遊客都能在安全無虞環境中，歡喜參加、安全回家。

盧秀燕指出，台中市跨年晚會規模全國最大，今年演出卡司包含蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人，預估參與人數將突破去年的48萬人次。

面對龐大人流，盧秀燕強調，市府已全面提升維安層級，並於活動前密集進行演練；這次維安演練共分5大部分，包括事前場地與設備全面安檢、大量人潮疏散演練、多元型態危機應變、特警即時壓制危險狀況，以及煙火施放安全管理，確保各環節皆能滴水不漏。

台中市警察局說明，此次演練以「預防、秩序維持與安全疏散」為主軸，模擬多項突發情境，全面檢視跨單位聯繫與應變效能；同時提醒跨年晚會設有安檢站，且會全程進行預防性蒐證攝影，請民眾配合脫下口罩、依工作人員引導，勿攜帶違禁物品，共同維護會場安全。

台中市消防局說明，配合演練執行局部與全面疏散作業，出動照明車啟動高功率照明，確保夜間疏散動線安全；並模擬隨機傷人事件，實施戰術緊急傷患救護（TECC），即時進行止血、檢傷與後送。

台中跨年演出卡司包含蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人，參與人數估計突破去年的48萬人次。圖為捷運警察加強巡邏車站。（中捷公司提供）

台中捷運跨年夜將延長營運至隔日凌晨2時。（中捷公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法