台中跨年夜三大演唱會 中捷延長營運至凌晨2時

台中捷運跨年夜將延長營運至隔日凌晨2時。（中捷公司提供）

後天就是跨年夜，台中市12月31日除了主辦的「台中最強跨年夜」於水湳中央公園盛大舉行，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會也已在洲際棒球場開唱，跨年夜也持續演唱，而圓滿戶外劇場更是同步舉辦跨年音樂會「FOREVER YOUNG 2526'」；台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段調整班距，確保民眾平安返家。

中捷公司表示，台中市3大跨年活動會場鄰近捷運站或在捷運站旁設有免費接駁車，搭乘捷運是最佳選擇，中捷於12月31日將分階段調整班距，白天維持平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段為9分鐘；自晚間7時起，因應跨年晚會人潮湧現，原離峰班距將加密至6.5分鐘，並持續營運至凌晨2時，讓民眾於活動後能夠快速、平安地返家。

此外，當天晚上中捷公司緊急應變小組將與捷運警察配合強化場域安全，捷運警察亦將增派警力巡邏守望，維護疏運安全。

中捷公司指出，台中跨年夜晚間6時暖場，7時正式開唱，為有效疏運人潮，市府規劃2條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及松竹站發車。往會場接駁車發車時間為晚間5時30分至11時；回程則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車。此外，民眾可搭捷運至文華高中站或文心櫻花站，沿著甘肅路人行通廊步行前往會場，沿途均設有清楚指標及交通管制設施。

中捷公司指出，除了跨年晚會，洲際棒球場當晚亦舉辦五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會。主辦單位在捷運松竹站設置免費接駁專車，歡迎「五迷」搭乘捷運前往五月天主題車站－松竹站拍照打卡，再轉乘接駁專車直達演唱會現場。

中市跨年夜三場演唱會，捷運警察加強巡邏車站。（中捷公司提供）

