    中和觀光休閒新亮點！335公尺「中和南勢環山步道」啟用 斥資逾2千萬元打造

    2025/12/29 19:38 記者黃政嘉／新北報導
    新北市中和區公所斥資逾2062萬元打造「中和南勢環山步道」，今正式啟用。（記者黃政嘉攝）

    新北市中和區新增1處健行休憩步道，市府完成第二公墓遷葬後，中和區公所在既有山坡地闢建「中和南勢環山步道」，經2期工程，斥資逾2062萬元推動下，今天正式啟用，民眾可從興南路二段242巷口進入，穿過福神宮到步道，遠眺烘爐地土地公，觀賞中和區南勢依山傍水的地景。

    中和區公所指出，步道全長約335公尺，串連南勢地區周遭景點，除能改善既有坡地環境，也增進民眾接觸大自然的意願及遊憩休閒的興趣。

    中和區長楊薏霖表示，區公所近年來持續爭取中央及地方建設預算，克服疫情、原物料上漲及缺工缺料等因素順利推動，步道含擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、2座無背座椅及簡易水保防洪設施等，原本只做第1期工程，在與市府積極爭取預算下，後續施作第2期工程，興闢成環山步道。

    中和區公所工務課長黃家鴻說，中和南勢環山步道的興建，讓民眾爬山累了有座椅休憩，攻頂有觀景平台，可眺望中和南勢美景為步道亮點，另設置28盞步道路燈，碎石步道旁設置拍漿溝將下雨坡水導入，最終漫流至滯洪沉砂池，以符合水循環生態工法。

    中和南勢環山步道全長約335公尺，包含擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道等。（記者黃政嘉攝）

    中和區公所今辦感恩茶會說明南勢環山步道工程，並與地方民代合影。（中和區公所提供）

