桃捷綠線明年第1階段通車 G11藝文特區站A出口點燈亮相

桃園捷運綠線G11藝文特區站出入口A於29日點燈，鋼木構造設計隨之亮相。（記者鄭淑婷攝）

桃園市首條自辦的捷運綠線，北段坑口站至藝文特區站共7站將於明年優先通車，本月已送電至優先通車的最後1站G11藝文特區站，桃市府捷運工程局今（29）日晚間點亮G11站出入口A，鋼木構造設計隨之亮相，並邀請為G11站書寫站名的書法家張穆希與市長張善政共同揭牌「藝文特區」站名墨跡，許多市民特地前來見證桃園捷運歷史性的一刻，張善政表示，點燈代表電來了，電來了代表列車開得進來，預計明年1月列車就會開進G11站動態測試，期許捷工局與工程團隊，達成明年底第1階段通車的目標。

捷工局長劉慶豐表示，即起至明年1月4日開放民眾參觀G11站出入口A，可在外拍照打卡留念，點燈從下午5點30分至晚間9點，而捷運綠線規劃明年底先行通車北段高架5站及地下2站，陸續於去年10月完成北主變電站永久供電、今年5月送電至高架車站、12月正式送電至G11站，G11站是捷運綠線最美出入口 ，出入口A是國內捷運工程中，首度採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材，兼具結構強度、美觀與永續性，出入口Ａ點燈是綠線市區段的重要里程碑，透過專業的照明設備，在夜間勾勒出鋼木構架的優美線條。

張善政表示，G11站往北至坑口站已全數完成送電，列車目前在高架車站進行測試，G11站屬於地下站，預計明年一月開始進行列車測試，過去3年捷工局與工程團隊將士用命，不分白天、晚上趕工，G11站設計搭配上點燈非常漂亮，也代表捷運綠線通車又跨進了一大步。

捷工局另提到，為展現地方文化特色並強化區域連結，就現階段捷運路網規劃行經的桃園、八德、蘆竹、龜山、大溪、大園及中壢等7個行政區，邀集各區具代表性的在地書法家，配合明年通車車站分別揮毫題寫車站名稱，將藝術融入公共建設之中。

桃市府捷運工程局29日晚間於G11藝文特區站出入口A舉行點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

桃市府捷工局邀請為G11站書寫站名的書法家張穆希與市長張善政共同揭牌「藝文特區」站名墨跡。（記者鄭淑婷攝）

桃園捷運綠線出入口A，採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材。（記者鄭淑婷攝）

