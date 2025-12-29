為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃捷綠線明年第1階段通車 G11藝文特區站A出口點燈亮相

    2025/12/29 19:38 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園捷運綠線G11藝文特區站出入口A於29日點燈，鋼木構造設計隨之亮相。（記者鄭淑婷攝）

    桃園捷運綠線G11藝文特區站出入口A於29日點燈，鋼木構造設計隨之亮相。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市首條自辦的捷運綠線，北段坑口站至藝文特區站共7站將於明年優先通車，本月已送電至優先通車的最後1站G11藝文特區站，桃市府捷運工程局今（29）日晚間點亮G11站出入口A，鋼木構造設計隨之亮相，並邀請為G11站書寫站名的書法家張穆希與市長張善政共同揭牌「藝文特區」站名墨跡，許多市民特地前來見證桃園捷運歷史性的一刻，張善政表示，點燈代表電來了，電來了代表列車開得進來，預計明年1月列車就會開進G11站動態測試，期許捷工局與工程團隊，達成明年底第1階段通車的目標。

    捷工局長劉慶豐表示，即起至明年1月4日開放民眾參觀G11站出入口A，可在外拍照打卡留念，點燈從下午5點30分至晚間9點，而捷運綠線規劃明年底先行通車北段高架5站及地下2站，陸續於去年10月完成北主變電站永久供電、今年5月送電至高架車站、12月正式送電至G11站，G11站是捷運綠線最美出入口 ，出入口A是國內捷運工程中，首度採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材，兼具結構強度、美觀與永續性，出入口Ａ點燈是綠線市區段的重要里程碑，透過專業的照明設備，在夜間勾勒出鋼木構架的優美線條。

    張善政表示，G11站往北至坑口站已全數完成送電，列車目前在高架車站進行測試，G11站屬於地下站，預計明年一月開始進行列車測試，過去3年捷工局與工程團隊將士用命，不分白天、晚上趕工，G11站設計搭配上點燈非常漂亮，也代表捷運綠線通車又跨進了一大步。

    捷工局另提到，為展現地方文化特色並強化區域連結，就現階段捷運路網規劃行經的桃園、八德、蘆竹、龜山、大溪、大園及中壢等7個行政區，邀集各區具代表性的在地書法家，配合明年通車車站分別揮毫題寫車站名稱，將藝術融入公共建設之中。

    桃市府捷運工程局29日晚間於G11藝文特區站出入口A舉行點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府捷運工程局29日晚間於G11藝文特區站出入口A舉行點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府捷工局邀請為G11站書寫站名的書法家張穆希與市長張善政共同揭牌「藝文特區」站名墨跡。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府捷工局邀請為G11站書寫站名的書法家張穆希與市長張善政共同揭牌「藝文特區」站名墨跡。（記者鄭淑婷攝）

    桃園捷運綠線出入口A，採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材。（記者鄭淑婷攝）

    桃園捷運綠線出入口A，採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播