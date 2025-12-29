民間應變隊訓練收費1700元？消防署火速澄清：勿上當受騙

消防署澄清，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣（市）消防機關辦理，並無委託任何民間團體或單位。（消防署提供）

近日有特定人士在臉書等社群貼文指稱，可辦理台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）輕型搜救訓練課程，並收取1700元費用，對此，消防署澄清，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣（市）消防機關辦理，並無委託任何民間團體或單位，勿上當受騙。

消防署強調，T-CERT培訓計畫是依據行政院核定之「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（2024至2029年）」推動辦理，由消防署指定參訓隊伍及規劃課程，並由各縣市消防局辦理培訓，內容涵蓋基礎防災知識、緊急應變技能及輕型搜救訓練等，確保參訓者獲得完整的訓練，並未開放民眾報名參加，或委託、授權民間機構辦理及向學員收取費用或繳交認證費等情形。

消防署指出，凡民間團體或個人直接使用T-CERT字樣、LOGO或臂章者，均未經內政部認證，民眾不得擅自將T-CERT相關標章標示於服裝、裝備或對外宣傳品上，以免誤導社會大眾。

消防署呼籲，如果發現有人或單位假借內政部消防署名義辦理T-CERT培訓並收取費用，請立即向派出所或各警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線獲得正確的資訊與協助，以維護自身的權益及荷包。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

