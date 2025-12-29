為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造新北科技、影視產業新據點 林口產專區土地標租啟動

    2025/12/29 19:07 記者黃政嘉／新北報導
    「林口區力行段第4種產業專用區土地標租案」今正式招商，引進前瞻性科技產業及影視相關產業。（新北市經發局提供）

    「林口區力行段第4種產業專用區土地標租案」今正式招商,引進前瞻性科技產業及影視相關產業。（新北市經發局提供）

    新北市府為促進公有土地活化利用，帶動林口地區產業升級與就業機會，「林口區力行段第4種產業專用區土地標租案」今天正式啟動招商，盼引進具前瞻性的科技產業及影視相關產業，打造新北市產業發展新據點；市府經濟發展局指出，收件至明年3月30日下午5點止，歡迎有意願的業者把握投資良機。

    新北市經發局長盛筱蓉表示，林口區具備良好交通條件與生活機能，不僅鄰近國道與捷運，市府也與中央合作推動林口匝道增設、105市道新闢案及林口輕軌規劃等重大建設，提升整體可及性。生活方面，區域內擁有多所雙語學校與大型商場，兼顧產業與民生發展，成為企業設廠與員工安居的首選之地。

    她指出，此次招商基地緊鄰民視總部大樓，招商重點鎖定資通訊、5G、人工智慧（AI）等科技產業，可設置研發、製造、辦公室及企業營運總部等，影視或周邊相關產業也可進駐，形塑林口產業聚落，提升整體產業競爭力。

    經發局說明，此次公告招商案，土地面積共約1.34公頃，屬第4種產業專用區，區位條件良好、交通便捷，具備發展高附加價值產業之優勢，該案依新市鎮開發條例，採公開標租並設定地上權的方式辦理，地上權存續期間為30年，優先續約契約年限為10年，優先續約以2次為限。相關投標須知及招商文件，可到經發局官網公告專區（https://reurl.cc/EbDZWa）查詢，或電洽（02）2960-3456分機5484。

    公告招商土地面積共約1.34公頃，屬第4種產業專用區。（新北市經發局提供）

    公告招商土地面積共約1.34公頃,屬第4種產業專用區。（新北市經發局提供）

