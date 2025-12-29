中市元旦將邀88救災英雄展護巨幅國旗進場 「搜救超犬」也將登台

元旦升旗典禮主視覺。（市府提供）

再過幾天就是元旦，台中市政府將於明年1月1日上午8時，在市府前廣場盛大舉行元旦升旗典禮，延續「向城市英雄致敬」主題，今年除邀請88位來自全市各領域救災與災後復原英雄，共同展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場；並由消防局、建設局、環保局及水利局等局處救災超人代表領唱國歌；英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也會一同登台接受致敬。

民政局長吳世瑋指出，此次典禮以「8」為城市幸運符號，邀集88名區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成展旗隊伍，聯手展護全國最大巨幅國旗，除展現台中齊心守護家園的凝聚力，也象徵新年的好運與祝福。

此外，市府團隊在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害中即時投入支援行動，展現跨縣市同舟共濟精神。此次也特別邀請市府消防局「搜救超人」、建設局「鏟子超人」、水利局「下水道超人」、環保局「清潔超人」及「家具超人」代表領唱國歌。

民政局提到，此次升旗典禮主視覺以「豐收迎日」為主題，象徵台中市各項市政建設歷經多年耕耘與累積，逐步展現豐碩成果，迎向充滿希望的新一年；且升旗典禮將由台中女中樂儀隊以精采的操槍演出揭開序幕，並邀請霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物（山、海、屯、城代表）引領市長及貴賓進場，活動當天市民朋友也可在吉祥物身上尋找暗藏數字「8」的巧思與驚喜。

另中華民國阿彌陀佛關懷協會（ACC）助養的非洲賴索托院童，將帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演。

民政局表示，元旦升旗典禮將發放限量5000份紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」、中華民國國旗及台中Hi8紋身貼紙、小國旗。

民政局表示，115元旦邀請多個升旗表演團體。（市府提供）

