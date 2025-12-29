高鐵「高速傳愛助學」元旦啟動 助憨兒技職訓練、偏鄉課輔

喜憨兒基金會與台灣高鐵公司攜手，規劃「2026高速傳愛助學計畫」，明年元旦啟動，陪伴憨兒們技職訓練，也幫助偏鄉孩子課後輔導，讓善意溫柔流轉、持續累積。（喜憨兒基金會提供）

多數心智障礙者在離開校園後，仍需要系統支持與訓練，才能累積能力走向自立，而偏鄉孩子則因資源與環境的限制，讓學習歷程面臨挑戰；喜憨兒基金會與台灣高鐵公司攜手，規劃「2026高速傳愛助學計畫」，明年元旦啟動，陪伴憨兒們技職訓練，也幫助偏鄉孩子課後輔導，讓善意溫柔流轉、持續累積。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，基金會30年來陪伴全台逾9000名憨兒與家庭，目前設有上百處服務據點，讓憨兒能在日常節奏中練習工作技能，走向更穩定生活。而憨兒製作的烘焙點心也進一步前進偏鄉分享給需要的國小學童，17年送出113萬份餐盒，使憨兒學習成為陪伴他人的力量，讓善意溫柔流轉、持續累積。

台灣高鐵和喜憨兒基金會今（29日）宣布，攜手規劃「2026高速傳愛助學計畫」，即將於元旦啟動，核心精神為「共融學習，讓愛升級」，期盼社會大眾透過捐款將「高速」轉化為愛的動能，陪伴憨兒在學習與生活的路上持續前行，讓愛在路上被看見、被傳遞。

高鐵董事長史哲表示，喜憨兒基金會陪伴憨兒依照自己的節奏學習與成長，讓每一份努力都能穩定累積、持續前進，盼透過這次的專案推動，期許高鐵不僅帶來速度，更有溫度，呼籲社會大眾踴躍捐款，共融學習，讓愛升級，支持憨兒的技職教育，延伸至偏鄉，陪伴更多孩子與家庭。

藝人曾寶儀受邀擔任喜憨兒公益大使，她表示，日前親自走進喜憨兒庇護工場，實際參與學員的工作和學習，親身感受到憨兒專注而真誠的態度；而「高速傳愛助學計畫」把學習與陪伴帶進生活場景，邀請旅客在跨年、新春返鄉搭乘高鐵、與所愛的人團聚時，留意座位前方的捐款信封袋，讓返鄉的路成為傳遞善意的起點，陪伴喜憨兒持續學習，也讓溫暖一路向前。

公益大使曾寶儀實際參與喜憨兒庇護工場烘焙學習，與憨兒夥伴並肩完成實作，響應「高速傳愛助學計畫」。（喜憨兒基金會提供）

為邀請民眾踴躍響應，2026高速傳愛助學計畫活動期間，凡每月定期捐款500元（12個月以上）或單筆捐款6000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」1把，一同為愛撐傘。（喜憨兒基金會提供）

