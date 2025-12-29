寒冬送暖！台中北屯27校 年終獲贈200萬助學金

台中北屯區27校年終獲贈200萬助學金。（讀者提供）

後天週三（31日）就是跨年夜，台中多區寒風陣陣，社團法人台灣翔愛公益慈善協會與台中市議員賴順仁，今（29）日捐贈助學金新台幣200萬元，挹注北屯區27所國中小學，讓經濟弱勢及遭逢急難學生安心就學、勇敢追夢，台灣翔愛公益慈善協會理事長王森源說，感謝社會大眾支持助學，讓協會堅持「讓家有能，因愛飛翔」理念協助學童找回歸屬感。

捐贈典禮上午在文心國小視聽教室舉行，27所受贈學校校長及師長代表齊聚，見證大眾年終送溫力量，校長們感性表示，在景氣波動與家庭變故頻傳當下，這筆助學金堪稱「及時雨」，為許多處於邊緣、亟需援助家庭帶來希望。

台中市議員賴順仁說，服務處常接到校園內，常有學生生活穩定因家長突然罹病、意外事故或無預警失業，導致孩子面臨學雜費無著、生活斷炊危機，助學金是希望在孩子最脆弱、最需要時刻，成為他們背後最堅定支柱，讓學校在第一時間伸出援手。

此次助學金200萬元用途，包括學雜費、代收代辦費、書籍及學習用品補助，另針對突發性變故，也提供緊急生活扶助金、醫療及復健費用，讓「善的循環」在北屯、在台中各地生生不息。

教育局長蔣偉民強調，市府感謝台灣翔愛公益慈善慷慨解囊，捐助計畫秉持雨露均霑精神，將北屯區不同規模學校均納入保障範圍，展現細膩關懷，教育局與各校將嚴格把關，善用每分資源，避免經濟壓力影響學生健康與學習品質。

