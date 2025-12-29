114學年度註冊率不及60％ 台鋼科大：招生數成長1成

教育部公布台鋼科大114學年度註冊率不及60％，台鋼科大校長陳天惠表示，該校招生數成長近1成。（記者蘇福男攝）

教育部公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，包括台鋼科技大學等6校註冊率低於60％，台鋼科大校長陳天惠表示，該校114學年度招生數其實多於113學年度，只是囿於註冊率計算方式，無法顯示學校實際成長。

教育部公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，以國立台東專科學校31.75％最低，餘為私立學校，真理大學（59.41％）、台鋼科技大學（58.88％）、南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、育英醫護管理專科學校（50.41％），教育界多認為進入高度警戒區。

陳天惠表示，台鋼集團112年上半年接手高苑科大辦學前，全校學生僅約1100人，113學年度全學年招生633人，114學年秋季入學527人，春季預計入學140人，全學年共667人，成長近1成，預估114學年度春季班招生結束，全校學生數將突破1500人。

台鋼科大強調，更名後，持續進行科系調整，部分科系招生有適當管制，以利學校後續再轉型發展，2年來已見成效，學校結構調整也包含鼓勵教師投入爭取各種績效，校方爭取到的辦學補助經費顯著成長，114年度不管是高教深耕計畫與獎補助款，較113年的成長幅度在技專校院組均為全國第一（高教深耕成長71.4%、獎補助款為207.82%）。

台鋼科大表示，科系進行調整，特別是符合少子化的大環境及保障就業方向進行調整，115學年度觀光外語系確定停招，休閒運動與管理系將轉型為職業運動與管理系，並為新系發展進行師資規劃。

