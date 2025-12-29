為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    114學年度註冊率不及60％ 台鋼科大：招生數成長1成

    2025/12/29 19:25 記者蘇福男／高雄報導
    教育部公布台鋼科大114學年度註冊率不及60％，台鋼科大校長陳天惠表示，該校招生數成長近1成。（記者蘇福男攝）

    教育部公布台鋼科大114學年度註冊率不及60％，台鋼科大校長陳天惠表示，該校招生數成長近1成。（記者蘇福男攝）

    教育部公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，包括台鋼科技大學等6校註冊率低於60％，台鋼科大校長陳天惠表示，該校114學年度招生數其實多於113學年度，只是囿於註冊率計算方式，無法顯示學校實際成長。

    教育部公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，以國立台東專科學校31.75％最低，餘為私立學校，真理大學（59.41％）、台鋼科技大學（58.88％）、南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、育英醫護管理專科學校（50.41％），教育界多認為進入高度警戒區。

    陳天惠表示，台鋼集團112年上半年接手高苑科大辦學前，全校學生僅約1100人，113學年度全學年招生633人，114學年秋季入學527人，春季預計入學140人，全學年共667人，成長近1成，預估114學年度春季班招生結束，全校學生數將突破1500人。

    台鋼科大強調，更名後，持續進行科系調整，部分科系招生有適當管制，以利學校後續再轉型發展，2年來已見成效，學校結構調整也包含鼓勵教師投入爭取各種績效，校方爭取到的辦學補助經費顯著成長，114年度不管是高教深耕計畫與獎補助款，較113年的成長幅度在技專校院組均為全國第一（高教深耕成長71.4%、獎補助款為207.82%）。

    台鋼科大表示，科系進行調整，特別是符合少子化的大環境及保障就業方向進行調整，115學年度觀光外語系確定停招，休閒運動與管理系將轉型為職業運動與管理系，並為新系發展進行師資規劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播